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В регионе продолжаются Дни вятской книги. В библиотеке «Благовест» состоялась встреча с писателем и журналистом Виктором Бакиным.

В новой книге рассказывается история сорокалетнего строительства Александро-Невского собора. О разрушении храма было известно гораздо больше, чем о его создании. В течение долгого времени Виктор Бакин изучал исторические документы, собирал и обобщал материал. Гениальное творение архитектора Александра Витберга современники называли одним из лучших произведений искусства в России.О новой книге и о своем пути писателя и журналиста Виктор Бакин рассказал на встрече с читателями, которая проходила в рамках Дней вятской книги. Автор книг «Детдомовские сороковые», «На Великую…», «Война матерей» является лауреатом Всероссийской православной премии имени Александра Невского и Всероссийской литературной премии «Имперская культура», а также удостоен высшей награды Российского Союза ветеранов Афганистана – ордена «За заслуги».