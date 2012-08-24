Встреча с писателем и журналистом Виктором Бакиным
ВИКТОР БАКИН, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ:
«Когда к нам приехал в 1824 году, впервые в истории Вятки, царь Александр 1, наши вятские мещане, крестьяне дали обет, что в честь приезда царя построят на Вятке такой храм, очень долго его строили, собирали денежки по копеечке, он был построен на народные средства и освящен в 1864 году».
О новой книге и о своем пути писателя и журналиста Виктор Бакин рассказал на встрече с читателями, которая проходила в рамках Дней вятской книги. Автор книг «Детдомовские сороковые», «На Великую…», «Война матерей» является лауреатом Всероссийской православной премии имени Александра Невского и Всероссийской литературной премии «Имперская культура», а также удостоен высшей награды Российского Союза ветеранов Афганистана – ордена «За заслуги».
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