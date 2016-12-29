Поделиться новостью:

«Футбол это такая эмоциональная призма, такое феноменальное явление через которое просматриваются взаимоотношения людей, их борьба за свою жизнь, судьбу, за свое становление».

В Кирове представили премьеру фильма "Тренер". Картина стала режиссерским дебютом популярного актера Данилы Козловского. Он также написал сценарий к ленте и сыграл в ней главную роль. В кинотеатре вместе с кировчанами фильм смотрел актер, сыгравший в "Тренере" одного из основных персонажей.Выход фильма в прокат приурочен к чемпионату мира по футболу, который стартует в июне. Но уже сейчас вокруг "Тренера" царит небывалый ажиотаж. В кинотеатры люди идут семьями и целыми футбольными командами. Вот и в Кирове перед премьерой в фойе было многолюдно. Работала фотозона. Также для кировчан была устроена развлекательная программа. Но главным действующим лицом стал Виталий Андреев. В фильме он сыграл молодого и одаренного футболиста Зуева. По словам актера, на съемочной площадке ему работалось легко. Он сам в юности занимался футболом. И навыки пригодились при первом большом опыте в кино.Фильм рассказывает об игроке "Спартака" и национальной сборной Юрии Столешникове, который в решающий момент матча не забивает пенальти. Он завершает футбольную карьеру. Но спустя два года получает приглашение возглавить провинциальную команду "Метеор", с которой Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. История тренера длится более двух часов. Но они для зрителей пролетают на одном дыхании."Тренер" был отснят в рекордно короткие сроки. Всего за два месяца. В фильме использовались шесть стадионов. В массовке, в ролях болельщиков, снимались более 400 человек. Главного героя Данилы Козловского сравнили с Гусом Хиддинком. Хотя его партнеры по картине не согласны с таким мнением.Фильм "Тренер" уже вышел в широкий прокат. Но уже по кассовым сборам он стал лидером. И продолжает собирать полные залы кинотеатров от Калининграда до Владивостока.