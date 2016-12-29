В Кирове представили премьеру фильма "Тренер"
Выход фильма в прокат приурочен к чемпионату мира по футболу, который стартует в июне. Но уже сейчас вокруг "Тренера" царит небывалый ажиотаж. В кинотеатры люди идут семьями и целыми футбольными командами. Вот и в Кирове перед премьерой в фойе было многолюдно. Работала фотозона. Также для кировчан была устроена развлекательная программа. Но главным действующим лицом стал Виталий Андреев. В фильме он сыграл молодого и одаренного футболиста Зуева. По словам актера, на съемочной площадке ему работалось легко. Он сам в юности занимался футболом. И навыки пригодились при первом большом опыте в кино.
ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВ, АКТЕР:
- Как на стадионе побывал.
- Мне как футболисту было очень интересно. Девушка даже моей понравилось.
Мне понравилось, что "Метеор" отлично пинали мяч.
- Я считаю, что перед чемпионатом мира мотивация для наших футболистов. Обязательно должны выиграть.
"Тренер" был отснят в рекордно короткие сроки. Всего за два месяца. В фильме использовались шесть стадионов. В массовке, в ролях болельщиков, снимались более 400 человек. Главного героя Данилы Козловского сравнили с Гусом Хиддинком. Хотя его партнеры по картине не согласны с таким мнением.
ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВ, АКТЕР:
«Я бы сравнил тренера Юрия Столешникова с режиссером Данилом Козловским. Потому что, он помогал не только в кадре, но и за его пределами. Оказывал такую психологическую поддержку, что условия для работы были просто невероятные».
Фильм "Тренер" уже вышел в широкий прокат. Но уже по кассовым сборам он стал лидером. И продолжает собирать полные залы кинотеатров от Калининграда до Владивостока.
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