В Кировской области прошла "Библионочь"

Поделиться новостью:

В Кировской области вновь прошла "Библионочь". Национальная акция, посвященная чтению, объединила тысячи кировчан. Темой фестиваля в этом году стала «Магия книги».Этот спектакль в репертуаре театра-студии «Кудыкины Горы» - особенный. Привычную музыкальную постановку решили соединить с литературным материалом. Как сбываются мечты, зрители узнали вместе с героями сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». И, конечно, звучали вятские народные песни.Тема "Библионочи" в этом году - «Магия книги». В Герценке можно было не только увидеть, как со страниц на сцену вышли литературные герои, но и научиться создавать книгу своими руками. Юные читатели побывали в мини-типографии, сами набирали текст, красили литеры и переносили изображение на бумагу. В комнате головоломок посетители могли проверить свои аналитические и стратегические способности.Быстро решить задачу получалось не у всех, здесь важны не знания, а сообразительность и внимательность. Чтобы собрать нужные фигуры, кому-то легче представить их в воображении, кому-то - попробовать нарисовать.Участников "Библионочи" также ждали литературные игры и викторины, встречи с писателями и художниками, мастер-классы, экскурсии и книжные выставки.Татьяна Котвицкая знакомство с необычной книгой считает праздником, поделиться этим открытием с другими - радостно вдвойне. Издание «Маленького принца» на итальянском языке подарили друзья. И оказалось, что книга эта не простая. С помощью современных технологий оживают и герои, и даже планеты. Так одной из площадок на "Библионочи" стал мини-спектакль в 3D формате.Книга манила приключениями и волшебством и в муниципальных библиотеках Кирова. В путешествие по страницам любимых книг отправлялись целыми семьями.Взрослые и дети помогали Аленушке освободить ее братца Иванушку. Вместе с Аладдином искали волшебные предметы. Фестиваль чтения проходит в России в седьмой раз, и с каждым годом набирает обороты. И привлекает все больше как гостей, так и друзей библиотек. Екатерина Рябова принесла из дома детские книги, которые, как считает, стоит прочитать."Библионочь" уже стала традиционной и любимой многими. Эта общенациональная акция доказывает, что библиотеки остаются культурными центрами, местом притяжения думающих и творческих людей.