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Новости / Культура

В Кировской области прошла "Библионочь"

Вчера, 17:49 | Просмотров: 104 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кировской области вновь прошла "Библионочь". Национальная акция, посвященная чтению, объединила тысячи кировчан. Темой фестиваля в этом году стала «Магия книги».

Этот спектакль в репертуаре театра-студии «Кудыкины Горы» - особенный. Привычную музыкальную постановку решили соединить с литературным материалом. Как сбываются мечты, зрители узнали вместе с героями сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». И, конечно, звучали вятские народные песни.

Тема "Библионочи" в этом году - «Магия книги». В Герценке можно было не только увидеть, как со страниц на сцену вышли литературные герои, но и научиться создавать книгу своими руками. Юные читатели побывали в мини-типографии, сами набирали текст, красили литеры и переносили изображение на бумагу. В комнате головоломок посетители могли проверить свои аналитические и стратегические способности.

Быстро решить задачу получалось не у всех, здесь важны не знания, а сообразительность и внимательность. Чтобы собрать нужные фигуры, кому-то легче представить их в воображении, кому-то - попробовать нарисовать.

В Кировской области прошла "Библионочь"АЛЕКСАНДР ЗОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ "НОВАТОР":
«Вот смотрите, это очень легкая задача, взрослые решают ее, был рекорд 5 минут, но бывает, и час, и два сидят, не решается никак, потому что мышление у всех одинаковое, а вообще, решается очень легко».

Участников "Библионочи" также ждали литературные игры и викторины, встречи с писателями и художниками, мастер-классы, экскурсии и книжные выставки.

В Кировской области прошла "Библионочь"ИРИНА КОМАРОВА, УЧАСТНИЦА "БИБЛИОНОЧИ В ГЕРЦЕНКЕ":
«Я уже второй раз на "Библионочи", мне очень нравятся проводимые здесь мероприятия, они помогают человеку развиваться разносторонне, в прошлый раз я ходила на повышение навыков скорочтения, это было очень интересно, увлекательно, также я записалась в библиотеку сегодня».

Татьяна Котвицкая знакомство с необычной книгой считает праздником, поделиться этим открытием с другими - радостно вдвойне. Издание «Маленького принца» на итальянском языке подарили друзья. И оказалось, что книга эта не простая. С помощью современных технологий оживают и герои, и даже планеты. Так одной из площадок на "Библионочи" стал мини-спектакль в 3D формате.

В Кировской области прошла "Библионочь"ТАТЬЯНА КОТВИЦКАЯ, РЕЖИССЕР:
«Я показала друзьям, родственникам, коллегам, мы все это активно обсудили, почему только мы это смотрим, это должны и люди увидеть, тот формат, который сегодня - это пробник, нащупывание, что из этого можно сделать, может быть, это будет небольшой спектакль, с применением этих технологий».

Книга манила приключениями и волшебством и в муниципальных библиотеках Кирова. В путешествие по страницам любимых книг отправлялись целыми семьями.

- Меня зовут Алиса, мы проводим квест "Литературное Зазеркалье", я предлагаю ребятам прочитать текст, наоборот, с помощью зеркала.

Взрослые и дети помогали Аленушке освободить ее братца Иванушку. Вместе с Аладдином искали волшебные предметы. Фестиваль чтения проходит в России в седьмой раз, и с каждым годом набирает обороты. И привлекает все больше как гостей, так и друзей библиотек. Екатерина Рябова принесла из дома детские книги, которые, как считает, стоит прочитать.

В Кировской области прошла "Библионочь"ЕКАТЕРИНА РЯБОВА, КОНСУЛЬТАНТ ПО ДЕТСКОМУ ЧТЕНИЮ:
«Я понимаю, что сегодня очень трудно сориентироваться, очень большой поток идет, поэтому я хочу поделиться теми находками, которые я привожу откуда-то или заказываю, чтобы люди знали, какие книжки бывают и зачем их читать с детьми».

"Библионочь" уже стала традиционной и любимой многими. Эта общенациональная акция доказывает, что библиотеки остаются культурными центрами, местом притяжения думающих и творческих людей.


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