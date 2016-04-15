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Новости / Культура

В реставрационный центр имени академика Грабаря в этом году отправятся 44 музейных экспоната

Вчера, 20:24 | Просмотров: 112 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Ежегодно Вятский художественный музей отправляет редкие экспонаты из своих фондов на реставрацию во Всероссийский центр имени академика Грабаря. Какие раритеты столичные мастера вернут зрителям на этот раз?

В реставрационный центр в этом году отправятся 44 музейных экспоната. В их число входят полотна, рисунки, образцы вятского кружевоплетения, экспонаты из дерева и скульптуры. Все недочеты в течение года будут исправляться художниками-реставраторами. Они удалят следы времени и дефекты на рисунках таких мастеров изобразительного искусства как Васнецов, Дейнека, Репин. А работы нашего земляка Алексея Исупова впервые пройдут процедуру реставрации.

В реставрационный центр имени академика Грабаря в этом году отправятся 44 музейных экспоната ЕВГЕНИЯ САЗАНОВА, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ФОНДОВ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Вот я вам говорила об утратах, грубо говоря - это дыры, полный набор: заломы, сбои бумаги, отпечатки пальцев, затеки непонятного происхождения, проколы от кнопок, мушиные засиды. Ровно через год это произведение будет исключительно выглядеть примерно как во времена Алексея Исупова».
 
Художественный музей планомерно ведет работу по сохранению и реставрации музейных предметов, и все восстановленные произведения искусства вновь вернутся на экспозицию и станут достоянием посетителей.


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