В реставрационный центр имени академика Грабаря в этом году отправятся 44 музейных экспоната

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Ежегодно Вятский художественный музей отправляет редкие экспонаты из своих фондов на реставрацию во Всероссийский центр имени академика Грабаря. Какие раритеты столичные мастера вернут зрителям на этот раз?В реставрационный центр в этом году отправятся 44 музейных экспоната. В их число входят полотна, рисунки, образцы вятского кружевоплетения, экспонаты из дерева и скульптуры. Все недочеты в течение года будут исправляться художниками-реставраторами. Они удалят следы времени и дефекты на рисунках таких мастеров изобразительного искусства как Васнецов, Дейнека, Репин. А работы нашего земляка Алексея Исупова впервые пройдут процедуру реставрации.Художественный музей планомерно ведет работу по сохранению и реставрации музейных предметов, и все восстановленные произведения искусства вновь вернутся на экспозицию и станут достоянием посетителей.