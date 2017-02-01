Выставка «Неповторимый вятский говорок» в доме Александра Грина

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На выставке можно увидеть фотографии из диалектологических и фольклорных экспедиций, полистать сборники статей и словари, познакомиться с другими ценными документами.

Обычно в музее показывают то, что не встретишь в обычной жизни. Выставка, посвященная вятскому говору в доме Александра Грина, бросает вызов этому стереотипу. Ученые считают, что диалекты в современной России постепенно вымирают вместе с их носителями — жителями отдаленных деревень. Так жив ли сегодня вятский говорок? В лингвистических проблемах разбирался Иван Швецов.В музей пришли студенты филологического факультета ВятГУ с преподавателями. Ежегодно университет организовывает диалектологические и фольклорные экспедиции, ребята во время летней практики ездят по далеким уголкам Кировской области, записывают редкие слова, песни, сказки, словом - устное народное творчество.Лингвисты давно заметили, что региональные особенности в языке постепенно исчезают. Причина тому: широкое развитие образования, всеобщая доступность радио и телевидения, где, в основном, говорят на правильном литературном языке. Говоры уходят в прошлое из-за масштабной миграции людей из деревень в города. Диалекты не имеют письменной формы, их использование в отличие от литературного языка ограничено рамками бытового общения. Когда умирают живые носители, остаются только словари, учебники, книги, записи исследователей. Например, в тетради диалектологической экспедиции в Верхотурский район Кировской области за 1947 год, можно прочитать любопытный диалог между бабушкой, носителем вятского диалекта и девушкой-студенткой с филфака.Выставка «Неповторимы вятский говорок» будет открыта в музее Грина до конца лета. Она будет интересна всем кировчанам и гостям города, неравнодушным к многообразной и богатой истории Вятского края.