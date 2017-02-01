Выставка «Неповторимый вятский говорок» в доме Александра Грина
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ
«Перед тем как зайти в музей и увидеть экспозицию, которая будет состоять, в основном, из словарей, книг и других бумажных документов, мы решили узнать у горожан: можно ли сегодня услышать на улице или в общественном транспорте вятский говор, и попросить людей сказать несколько слов или фраз с местным акцентом».
- Жив ли сегодня вятский говор?
- Жив.
- Я считаю, да.
- Есть немножко, слышу.
- А можете сказать хотя бы пару характерных вятских словечек?
- Так и не вспомню.
- Не знаю.
- Чё, кого?
- Больно баско! Гли-ко чё есть!
В музей пришли студенты филологического факультета ВятГУ с преподавателями. Ежегодно университет организовывает диалектологические и фольклорные экспедиции, ребята во время летней практики ездят по далеким уголкам Кировской области, записывают редкие слова, песни, сказки, словом - устное народное творчество.
ЗОЯ СМЕТАНИНА, КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА ВЯТГУ:
«Мы закончили областной словарь вятских говоров. 12 выпуск опубликован в марте. Мы дошли до буквы "Я", и все лексические материалы, собранные за столетия, нашли отражение в этом словаре».
Лингвисты давно заметили, что региональные особенности в языке постепенно исчезают. Причина тому: широкое развитие образования, всеобщая доступность радио и телевидения, где, в основном, говорят на правильном литературном языке. Говоры уходят в прошлое из-за масштабной миграции людей из деревень в города. Диалекты не имеют письменной формы, их использование в отличие от литературного языка ограничено рамками бытового общения. Когда умирают живые носители, остаются только словари, учебники, книги, записи исследователей. Например, в тетради диалектологической экспедиции в Верхотурский район Кировской области за 1947 год, можно прочитать любопытный диалог между бабушкой, носителем вятского диалекта и девушкой-студенткой с филфака.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ
- Бабушка, пойдем по грибы?
- Лико чо удумала! по грибы пойдёшь, по грибам пройдешь, все грибы ногам затопчешь!
- Тогда пойдем за грибами?
- Эко чё творится-то! За грибам пойдешь, за грибы зайдешь, грибы не увидишь!
- А как правильно говорить?
- А, милая, правильно говорить: пойдем в грибы!
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
25.04.2018