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Новости / Культура

Выставка «Неповторимый вятский говорок» в доме Александра Грина

Вчера, 20:00 | Просмотров: 101 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Обычно в музее показывают то, что не встретишь в обычной жизни. Выставка, посвященная вятскому говору в доме Александра Грина, бросает вызов этому стереотипу. Ученые считают, что диалекты в современной России постепенно вымирают вместе с их носителями — жителями отдаленных деревень. Так жив ли сегодня вятский говорок? В лингвистических проблемах разбирался Иван Швецов.

Выставка «Неповторимый вятский говорок» в доме Александра ГринаИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ
«Перед тем как зайти в музей и увидеть экспозицию, которая будет состоять, в основном, из словарей, книг и других бумажных документов, мы решили узнать у горожан: можно ли сегодня услышать на улице или в общественном транспорте вятский говор, и попросить людей сказать несколько слов или фраз с местным акцентом».

- Жив ли сегодня вятский говор?
- Жив.
- Я считаю, да.
- Есть немножко, слышу.
- А можете сказать хотя бы пару характерных вятских словечек?
- Так и не вспомню.
- Не знаю.
- Чё, кого?
- Больно баско! Гли-ко чё есть!

В музей пришли студенты филологического факультета ВятГУ с преподавателями. Ежегодно университет организовывает диалектологические и фольклорные экспедиции, ребята во время летней практики ездят по далеким уголкам Кировской области, записывают редкие слова, песни, сказки, словом - устное народное творчество.

ЗОЯ СМЕТАНИНА, КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА ВЯТГУ:
«Мы закончили областной словарь вятских говоров. 12 выпуск опубликован в марте. Мы дошли до буквы "Я", и все лексические материалы, собранные за столетия, нашли отражение в этом словаре».
 
Лингвисты давно заметили, что региональные особенности в языке постепенно исчезают. Причина тому: широкое развитие образования, всеобщая доступность радио и телевидения, где, в основном, говорят на правильном литературном языке. Говоры уходят в прошлое из-за масштабной миграции людей из деревень в города. Диалекты не имеют письменной формы, их использование в отличие от литературного языка ограничено рамками бытового общения. Когда умирают живые носители, остаются только словари, учебники, книги, записи исследователей. Например, в тетради диалектологической экспедиции в Верхотурский район Кировской области за 1947 год, можно прочитать любопытный диалог между бабушкой, носителем вятского диалекта и девушкой-студенткой с филфака.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ
- Бабушка, пойдем по грибы?
- Лико чо удумала! по грибы пойдёшь, по грибам пройдешь, все грибы ногам затопчешь!
- Тогда пойдем за грибами?
- Эко чё творится-то! За грибам пойдешь, за грибы зайдешь, грибы не увидишь!
- А как правильно говорить?
- А, милая, правильно говорить: пойдем в грибы!

На выставке можно увидеть фотографии из диалектологических и фольклорных экспедиций, полистать сборники статей и словари, познакомиться с другими ценными документами.
 
 
Выставка «Неповторимы вятский говорок» будет открыта в музее Грина до конца лета. Она будет интересна всем кировчанам и гостям города, неравнодушным к многообразной и богатой истории Вятского края.


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