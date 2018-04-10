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Новости / Культура

Симфонический оркестр Мариинского театра дал два концерта в Кирове

Сегодня, 10:00 | Просмотров: 89 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Киров может стать ежегодной площадкой для проведения одного из крупнейших всероссийских культурных событий - Московского Пасхального фестиваля. С концертной программой в нашем городе побывал Оркестр Мариинского театра под руководством художественного руководителя Валерия Гергиева.

Симфонический оркестр Мариинского театра в начале апреля отправился в один из самых масштабных гастрольных туров за всю историю фестиваля. Специальный музыкальный поезд преодолеет более 20 тысяч километров пути и охватит своими выступлениями почти 30 городов России.

Кульминация фестиваля станет - концерт на Поклонной горе в Москве 9 мая. Наш город также принял симфоническую программу фестиваля. На перроне вокзала маэстро Гергиева встречали не только первые лица региона, но и поклонники его творчества.

Симфонический оркестр Мариинского театра дал два концерта в КировеЕЛЕНА ВАГАНОВА:
«Я очень слежу за новостями касаемые Валерия Бесаловича. Я очень была рада, что он приедет с Московским Пасхальным фестивалем в мой город».

В областном центре Оркестр Мариинского театра даст два концерта. Один из них благотворительный для учащихся детских школ искусств, студентов музыкальных колледжей, работников учреждений культуры, ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Симфонический оркестр Мариинского театра дал два концерта в КировеВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ, ДИРИЖЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА:
«Сыграем мы во втором концерте симфонию Чайковского, прозвучит концерт Бруха для скрипки с оркестром, потому что акустически это тоже будет благоприятно подаваться и восприниматься. Здесь ясная акустика».

Добавим, что глава региона обсудил с Валерием Гергиевым развитие фестивального движения в Кировской области. По словам Игоря Васильева, кировские концертные площадки необходимо выводить на новый уровень.

Симфонический оркестр Мариинского театра дал два концерта в КировеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Планы есть. Мы думаем над тем, чтобы в Кирове появилась достойная концертная площадка, чтобы больше людей могли одновременно присутствовать. Публика у нас замечательная. Я надеюсь, что в этом вы сегодня убедитесь».

Кировский зритель смог услышать произведения композиторов Александра Даргомыжского, Александра Бородина, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова, фрагменты опер Джузеппе Верди и Рихарда Вагнера в исполнении солистов Мариинского театра.


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