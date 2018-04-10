Симфонический оркестр Мариинского театра дал два концерта в Кирове
Симфонический оркестр Мариинского театра в начале апреля отправился в один из самых масштабных гастрольных туров за всю историю фестиваля. Специальный музыкальный поезд преодолеет более 20 тысяч километров пути и охватит своими выступлениями почти 30 городов России.
Кульминация фестиваля станет - концерт на Поклонной горе в Москве 9 мая. Наш город также принял симфоническую программу фестиваля. На перроне вокзала маэстро Гергиева встречали не только первые лица региона, но и поклонники его творчества.
ЕЛЕНА ВАГАНОВА:
«Я очень слежу за новостями касаемые Валерия Бесаловича. Я очень была рада, что он приедет с Московским Пасхальным фестивалем в мой город».
В областном центре Оркестр Мариинского театра даст два концерта. Один из них благотворительный для учащихся детских школ искусств, студентов музыкальных колледжей, работников учреждений культуры, ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ, ДИРИЖЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА:
«Сыграем мы во втором концерте симфонию Чайковского, прозвучит концерт Бруха для скрипки с оркестром, потому что акустически это тоже будет благоприятно подаваться и восприниматься. Здесь ясная акустика».
Добавим, что глава региона обсудил с Валерием Гергиевым развитие фестивального движения в Кировской области. По словам Игоря Васильева, кировские концертные площадки необходимо выводить на новый уровень.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Планы есть. Мы думаем над тем, чтобы в Кирове появилась достойная концертная площадка, чтобы больше людей могли одновременно присутствовать. Публика у нас замечательная. Я надеюсь, что в этом вы сегодня убедитесь».
Кировский зритель смог услышать произведения композиторов Александра Даргомыжского, Александра Бородина, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова, фрагменты опер Джузеппе Верди и Рихарда Вагнера в исполнении солистов Мариинского театра.
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