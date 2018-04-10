Симфонический оркестр Мариинского театра дал два концерта в Кирове

Поделиться новостью:

Киров может стать ежегодной площадкой для проведения одного из крупнейших всероссийских культурных событий - Московского Пасхального фестиваля. С концертной программой в нашем городе побывал Оркестр Мариинского театра под руководством художественного руководителя Валерия Гергиева.Симфонический оркестр Мариинского театра в начале апреля отправился в один из самых масштабных гастрольных туров за всю историю фестиваля. Специальный музыкальный поезд преодолеет более 20 тысяч километров пути и охватит своими выступлениями почти 30 городов России.Кульминация фестиваля станет - концерт на Поклонной горе в Москве 9 мая. Наш город также принял симфоническую программу фестиваля. На перроне вокзала маэстро Гергиева встречали не только первые лица региона, но и поклонники его творчества.В областном центре Оркестр Мариинского театра даст два концерта. Один из них благотворительный для учащихся детских школ искусств, студентов музыкальных колледжей, работников учреждений культуры, ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.Добавим, что глава региона обсудил с Валерием Гергиевым развитие фестивального движения в Кировской области. По словам Игоря Васильева, кировские концертные площадки необходимо выводить на новый уровень.Кировский зритель смог услышать произведения композиторов Александра Даргомыжского, Александра Бородина, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова, фрагменты опер Джузеппе Верди и Рихарда Вагнера в исполнении солистов Мариинского театра.