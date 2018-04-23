Кировчане смотрят фильм «Тренер»
Фильм рассказывает об игроке "Спартака" и национальной сборной Юрии Столешникове, который в решающий момент матча не забивает пенальти. Он завершает футбольную карьеру. Но спустя два года получает приглашение возглавить провинциальную команду "Метеор", с которой Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. История тренера длится более двух часов. Но они для зрителей пролетают на одном дыхании.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас из кинозала будут выходить зрители, которые только что увидели фильм Данилы Козловского "Тренер". Мы попытаемся узнать у них впервые впечатления от увиденной картины».
- Отличный фильм, футбол - это жизнь!
- Сходите, всем советуем!
- Очень хороший фильм, очень понравился. О жизни. Футбол - это жизнь.
"Тренер" был снят в рекордно короткие сроки. Всего за два месяца. В фильме использовались шесть стадионов. В массовке, в ролях болельщиков, снимались более 400 человек. Фильм сейчас идет в прокате и по кассовым сборам стал лидером. Картина Данилы Козловского продолжает собирать полные залы кинотеатров от Калининграда до Владивостока.
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