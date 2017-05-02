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Новости / Культура

Гастроли в Кирове «Московского детского камерного театра кукол»

Сегодня, 20:47 | Просмотров: 67 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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"Большие гастроли для больших и маленьких". С 26 по 29 апреля на сцене Кировского театра кукол будут представлены спектакли «Московского детского камерного театра кукол».

Театральное чудо - рядом. Киров в очередной раз встречает «Большие гастроли» - один из самых масштабных и популярных проектов Министерства культуры РФ. Федеральная программа была создана пять лет назад и направлена на формирование общего культурного пространства России.

Гастроли в Кирове «Московского детского камерного театра кукол»ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы действительно самые активные участники сегодня. Ни разу мы не пропустили за эти 5 лет ни одного года, хотя мы знаем, что в других регионах не каждый год проходят такие гастроли. И мы, наверное, единственные в Росси, кто в этом году принимает целых 5 обменных гастролей. Это формируется совершенно другая театральная афиша. Мы об этом говорим с гордостью».

Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектаклей, которые предназначены как для взрослых, так и для детей. Этот "театральный праздник" не только для зрителей, но и для самих актеров.

Гастроли в Кирове «Московского детского камерного театра кукол»АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ, ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО КАМЕРНОГО ТЕАТРА КУКОЛ:
«Также как людям необходимо общение между собой, точно также театрам необходимо общение с новым зрителем, с новым потоком, с коллегами, которых в процессе своей работы мы редко видим».

В течение четырех дней Московский детский камерный театр кукол представит кировчанам свои лучшие постановки, и позволят зрителям с головой окунуться в мир переживаний и страстей главных героев. И если "Серебряное копытце" и "Бычок - смоляной бочок" - порадуют совсем юных зрителей, то молодежи будет над чем задуматься после просмотра спектакля "Письмовник". Не просто спектакль - разговор о самом главном, что есть в жизни - любви, справедливости и вере.

Гастроли в Кирове «Московского детского камерного театра кукол»ВАЛЕРИЙ БАДЖИ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО КАМЕРНОГО ТЕАТРА КУКОЛ:
«Ребенок 3-х лет очень сильно отличается от ребенка 7 лет. И вот эта сложность, с которой мы сталкиваемся, работая для детской публики - подбор репертуара, способы воплощения этого репертуара и самое главное - это не нарушить маленькую вот эту душу».

Продолжатся "Большие гастроли" и в новом театральном сезоне: в октябре Кировским театром кукол запланированы обменные гастроли с Вологским областным театром кукол "Теремок".


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