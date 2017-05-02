Гастроли в Кирове «Московского детского камерного театра кукол»

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"Большие гастроли для больших и маленьких". С 26 по 29 апреля на сцене Кировского театра кукол будут представлены спектакли «Московского детского камерного театра кукол».Театральное чудо - рядом. Киров в очередной раз встречает «Большие гастроли» - один из самых масштабных и популярных проектов Министерства культуры РФ. Федеральная программа была создана пять лет назад и направлена на формирование общего культурного пространства России.Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектаклей, которые предназначены как для взрослых, так и для детей. Этот "театральный праздник" не только для зрителей, но и для самих актеров.В течение четырех дней Московский детский камерный театр кукол представит кировчанам свои лучшие постановки, и позволят зрителям с головой окунуться в мир переживаний и страстей главных героев. И если "Серебряное копытце" и "Бычок - смоляной бочок" - порадуют совсем юных зрителей, то молодежи будет над чем задуматься после просмотра спектакля "Письмовник". Не просто спектакль - разговор о самом главном, что есть в жизни - любви, справедливости и вере.Продолжатся "Большие гастроли" и в новом театральном сезоне: в октябре Кировским театром кукол запланированы обменные гастроли с Вологским областным театром кукол "Теремок".