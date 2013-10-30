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Новости / Культура

Вятка времен Салтыкова-Щедрина глазами юных художников

Вчера, 11:47 | Просмотров: 112 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Доме-музее Салтыкова-Щедрина сегодня можно посетить выставку, посвящённую 170-летию прибытия писателя в Вятку. Салтыковскую тему на этот раз раскрывали воспитанники кировских изостудий.

Город и его жители, герои произведений Салтыкова-Щедрина - «Премудрый пескарь», «Дикий помещик» и другие представлены в творческих работах начинающих художников. Оказалась, эта тема привлекает даже самых юных кировчан.

Вятка времен Салтыкова-Щедрина глазами юных художниковЛЮДМИЛА НАЗАРОВА, ПЕДАГОГ ДЮЦ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Мне было интересно, как эта эпоха будет у наших детей востребована. Я предложила технику старой фотографии - это размывочка тушью, и этот новый вид изображения дети подхватили, и я считаю, что работы состоялись».

Салтыков-Щедрин оставил заметный след в истории и культуре Вятского края. На протяжении многих лет местные художники, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства обращались к салтыковской теме.

Вятка времен Салтыкова-Щедрина глазами юных художниковЕЛЕНА ЧИРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА:
«Совсем скоро пройдет акция "Музейная ночь", ее девиз - "Шедевры запасников", и на нашей выставке, помимо работ начинающих художников, есть работы и профессионалов, шедевром запасников является и работа Алексея Потехина, написанная в 50-е годы прошлого века "Салтыков-Щедрин в вятской ссылке", которая из-за больших размеров редко экспонируется на выставках».

Молодой ссыльный чиновник из Санкт-Петербурга Михаил Евграфович Салтыков прибыл в Вятку 7 мая 1848 года и провел здесь провёл семь с половиной лет. Провинциальный губернский город оставил неизгладимый след в душе и судьбе литератора. И в знаменитых «Губернских очерках» он писал: «В одном из далёких уголков России, есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу…». На открытии выставки была также представлена коллекция молодых модельеров "Дыхание Вятки".


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