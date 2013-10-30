Вятка времен Салтыкова-Щедрина глазами юных художников

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В Доме-музее Салтыкова-Щедрина сегодня можно посетить выставку, посвящённую 170-летию прибытия писателя в Вятку. Салтыковскую тему на этот раз раскрывали воспитанники кировских изостудий.Город и его жители, герои произведений Салтыкова-Щедрина - «Премудрый пескарь», «Дикий помещик» и другие представлены в творческих работах начинающих художников. Оказалась, эта тема привлекает даже самых юных кировчан.Салтыков-Щедрин оставил заметный след в истории и культуре Вятского края. На протяжении многих лет местные художники, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства обращались к салтыковской теме.Молодой ссыльный чиновник из Санкт-Петербурга Михаил Евграфович Салтыков прибыл в Вятку 7 мая 1848 года и провел здесь провёл семь с половиной лет. Провинциальный губернский город оставил неизгладимый след в душе и судьбе литератора. И в знаменитых «Губернских очерках» он писал: «В одном из далёких уголков России, есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу…». На открытии выставки была также представлена коллекция молодых модельеров "Дыхание Вятки".