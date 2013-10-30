Вятка времен Салтыкова-Щедрина глазами юных художников
Город и его жители, герои произведений Салтыкова-Щедрина - «Премудрый пескарь», «Дикий помещик» и другие представлены в творческих работах начинающих художников. Оказалась, эта тема привлекает даже самых юных кировчан.
ЛЮДМИЛА НАЗАРОВА, ПЕДАГОГ ДЮЦ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Мне было интересно, как эта эпоха будет у наших детей востребована. Я предложила технику старой фотографии - это размывочка тушью, и этот новый вид изображения дети подхватили, и я считаю, что работы состоялись».
Салтыков-Щедрин оставил заметный след в истории и культуре Вятского края. На протяжении многих лет местные художники, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства обращались к салтыковской теме.
ЕЛЕНА ЧИРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА:
«Совсем скоро пройдет акция "Музейная ночь", ее девиз - "Шедевры запасников", и на нашей выставке, помимо работ начинающих художников, есть работы и профессионалов, шедевром запасников является и работа Алексея Потехина, написанная в 50-е годы прошлого века "Салтыков-Щедрин в вятской ссылке", которая из-за больших размеров редко экспонируется на выставках».
Молодой ссыльный чиновник из Санкт-Петербурга Михаил Евграфович Салтыков прибыл в Вятку 7 мая 1848 года и провел здесь провёл семь с половиной лет. Провинциальный губернский город оставил неизгладимый след в душе и судьбе литератора. И в знаменитых «Губернских очерках» он писал: «В одном из далёких уголков России, есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу…». На открытии выставки была также представлена коллекция молодых модельеров "Дыхание Вятки".
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
25.04.2018