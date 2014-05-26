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Новости / Культура

Выставка авторской куклы "Сказочный мир Татьяны Мамоновой"

Вчера, 20:03 | Просмотров: 99 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В музее дымковской игрушки открылась выставка авторской куклы "Сказочный мир Татьяны Мамоновой". Автор почти тридцать лет проработала бутафором в театре кукол. Сегодня любимая профессия нашла продолжение в увлечении художницы.
 
 
Татьяна Мамонова по специальности художник-бутафор. 27 лет она отдала оформлению кукольных спектаклей. Говорит, настолько любила свою профессию, что не было ощущения работы. Поэтому не удивительно, что куклы стали ее любимым хобби. Театральный опыт расширил кругозор, поэтому художник не боится экспериментировать с различными материалами.

Выставка авторской куклы "Сказочный мир Татьяны Мамоновой"ТАТЬЯНА МАМОНОВА, БУТАФОР-ДЕКОРАТОР, ЧЛЕН "СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ" И "СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ":
«Папье-маше, бумага крафт и в то же время органза, кружевное полотно, золотой шнур - разность фактур интересна».

С помощью бумаги крафт Татьяне Мамоновой удалось создать очень точные образы из сказок Карло Гоцци. Рядом с ними еще одно напоминание о театре - куклы-маски, изображающие персонажей итальянской комедии дель арт. В коллекции художницы нашлось место и героям русских потешек по иллюстрациям Юрия Васнецова. Многие куклы подвижны, с ними можно играть, придумывать истории.

ТАТЬЯНА МАМОНОВА, БУТАФОР-ДЕКОРАТОР, ЧЛЕН "СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ" И "СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ":
«Кот Апполинарий влюблен в кошку Мусю, которая гуляет сама по себе. Но у него есть мышка, она его экономка - ходит на базар, покупает сметану и сливки».

Большинство работ выполнены в смешанной технике. Художник осознанно избегает пластика и фарфора, считая, что таким куклам не хватает теплоты. Большое внимание Татьяна Сергеевна уделят деталям - скрупулёзно подбирает кружева, ленты, фурнитуру для одежды и причесок.

Выставка авторской куклы "Сказочный мир Татьяны Мамоновой"МАРИЯ ШИШКИНА, СОТРУДНИК МУЗЕЯ "ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ":
«Она, создавая куклу, показывает среду, в которой она находится, создает обстановку, целый мир - может поместить на качели, в раму, это удивительно».

Экспозиция объединила работы, созданные в разные периоды творческой деятельности художника. Увидеть сказочный мир Татьяны Мамоновой можно в музее дымковской игрушки, выставка работает до 27 июля.


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