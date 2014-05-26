Выставка авторской куклы "Сказочный мир Татьяны Мамоновой"
ТАТЬЯНА МАМОНОВА, БУТАФОР-ДЕКОРАТОР, ЧЛЕН "СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ" И "СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ":
«Папье-маше, бумага крафт и в то же время органза, кружевное полотно, золотой шнур - разность фактур интересна».
С помощью бумаги крафт Татьяне Мамоновой удалось создать очень точные образы из сказок Карло Гоцци. Рядом с ними еще одно напоминание о театре - куклы-маски, изображающие персонажей итальянской комедии дель арт. В коллекции художницы нашлось место и героям русских потешек по иллюстрациям Юрия Васнецова. Многие куклы подвижны, с ними можно играть, придумывать истории.
ТАТЬЯНА МАМОНОВА, БУТАФОР-ДЕКОРАТОР, ЧЛЕН "СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ" И "СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ":
«Кот Апполинарий влюблен в кошку Мусю, которая гуляет сама по себе. Но у него есть мышка, она его экономка - ходит на базар, покупает сметану и сливки».
Большинство работ выполнены в смешанной технике. Художник осознанно избегает пластика и фарфора, считая, что таким куклам не хватает теплоты. Большое внимание Татьяна Сергеевна уделят деталям - скрупулёзно подбирает кружева, ленты, фурнитуру для одежды и причесок.
МАРИЯ ШИШКИНА, СОТРУДНИК МУЗЕЯ "ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ":
«Она, создавая куклу, показывает среду, в которой она находится, создает обстановку, целый мир - может поместить на качели, в раму, это удивительно».
Экспозиция объединила работы, созданные в разные периоды творческой деятельности художника. Увидеть сказочный мир Татьяны Мамоновой можно в музее дымковской игрушки, выставка работает до 27 июля.
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