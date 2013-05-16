Вручение премии имени поэта-фронтовика Овидия Любовикова
"Не гаснет памяти огонь" - уже на протяжении 10 лет в библиотеке № 11 им. Овидия Любовикова проходят творческие встречи в честь поэта, но самое главное событие - это вручение премии имени поэта-фронтовика.
ИРИНА БАРАМЗИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ №11 ИМ. О. ЛЮБОВИКОВА:
«Прежде всего, наши школьники, наша молодежь должна учиться на жизни, творчестве и стихах Овидия Любовикова, поэтому и сегодня, и всегда на поэтических вечерах у нас звучат стихи Овидия Михайловича».
Премия имени Любовикова была учреждена за журналистские работы, стихотворения и прозу на военно-патриотическую тематику. В этом году её удостоен Василий Мамонов. В его творчестве есть и лирические, иронические и патриотические стихи.
ВАСИЛИЙ МАМОНОВ, ПИСАТЕЛЬ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ ОВИДИЯ ЛОБОВИКОВА – 2018:
«Овидия Любовикова я знал с армии и, конечно, для меня намного приятнее получить премию Любовикова чем, скажет, Заболотского, потому что Заболотского я не знал лично. Так что вот. Я очень счастлив».
Среди приглашенных на вечер: журналисты, писатели, лауреаты премии прошлых лет - все, кто был лично знаком с поэтом и его творчеством.
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