Вручение премии имени поэта-фронтовика Овидия Любовикова

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10 лет с именем Овидия Любовикова. В библиотеке №11 состоялось вручение премии имени поэта-фронтовика."Не гаснет памяти огонь" - уже на протяжении 10 лет в библиотеке № 11 им. Овидия Любовикова проходят творческие встречи в честь поэта, но самое главное событие - это вручение премии имени поэта-фронтовика.Премия имени Любовикова была учреждена за журналистские работы, стихотворения и прозу на военно-патриотическую тематику. В этом году её удостоен Василий Мамонов. В его творчестве есть и лирические, иронические и патриотические стихи.Среди приглашенных на вечер: журналисты, писатели, лауреаты премии прошлых лет - все, кто был лично знаком с поэтом и его творчеством.