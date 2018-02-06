Общественная акция "Вятка-звучи" продолжается
Несмотря на то, что в минувшем году один из двух инструментов был уничтожен вандалами, активисты решили повторить акцию. В Александровском саду снова появилось пианино, которое будет радовать слух всех отдыхающих в парке.
АНТОН БЕЛЬТЮКОВ, АКТИВИСТ, ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ:
«Этот инструмент нам предоставила жительница города Кирова Черезова Алевтина Аркадьевна. Она его сохранила в прекрасном состоянии. Хочу передать просьбу жителям города Кирова, кировчанам, сохранить его, как можно дольше в промежуток времени в рабочем состоянии. Относится бережно к нему».
Инструмент хранился в одних руках и за ним бережно ухаживали. К такому выводу во время настройки инструмента пришел мастер Валерий Буров. Он отметил, что пианино, конечно нуждалось в небольших настройках, но при должном уходе, прослужит еще много лет.
ВАЛЕРИЙ БУРОВ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ФОРТЕПИАННЫХ МАСТЕРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Колки, или вербеля, как мы их называем, недостаточно глубоко забиты. То есть он еще он еще строй держать будет, обязан. Механика не изношена. Вообще отдать должное — инструмент в хорошем состоянии. То есть, если за ним будут кто-то следить, периодически, то есть … ну следить это в каком плане — чтобы профессионалы обслуживали, а не просто посмотреть. То есть если за ним следить, инструмент прослужит много лет».
Сколько лет прослужит инструмент, зависит и от того насколько бережно к нему отнесутся горожане. В прошлом году пианино в Александровском саду принесло кировчанам много положительных эмоций.
Молодые люди собирались в ротонде играть и слушать музыку, как классическую, так и современную. Присутствие инструмента в парке не прошло незамеченным и у знаменитостей, посетивших Киров. Рассказывая о прогулке по набережной в интервью нашему каналу, Дмитрий Маликов упомянул и это самое пианино.
ДМИТРИЙ МАЛИКОВ, КОМПОЗИТОР, ПИАНИСТ, ПЕВЕЦ И ТЕЛЕВЕДУЩИЙ:
«Там, кстати, в одной из беседок, там стоит пианино. Вот я на нем поиграл. Мне очень понравилось, то что просто то, что в городе, в парке стоит пианино и любой человек может на нем поиграть. Оно конечно расстроенное, ну потому что оно не может выдержать таких погодных условий. Но я все равно подошел, сыграл там шутливую песню».
Для тех, кому акция пришлась по душе, и музыкантов, которые будут играть на пианино в Алексанровском саду, организаторы предлагают обмениваться положительными впечатлениями, выкладывая в интернете свои видео с хэштэеом #вятказвучи.
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