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Общественная акция "Вятка-звучи" продолжается. Активисты города снова поставили пианино в ротонде Александровского сада, и инструмент готов к музыкальным вечерам.Несмотря на то, что в минувшем году один из двух инструментов был уничтожен вандалами, активисты решили повторить акцию. В Александровском саду снова появилось пианино, которое будет радовать слух всех отдыхающих в парке.Инструмент хранился в одних руках и за ним бережно ухаживали. К такому выводу во время настройки инструмента пришел мастер Валерий Буров. Он отметил, что пианино, конечно нуждалось в небольших настройках, но при должном уходе, прослужит еще много лет.Сколько лет прослужит инструмент, зависит и от того насколько бережно к нему отнесутся горожане. В прошлом году пианино в Александровском саду принесло кировчанам много положительных эмоций.Молодые люди собирались в ротонде играть и слушать музыку, как классическую, так и современную. Присутствие инструмента в парке не прошло незамеченным и у знаменитостей, посетивших Киров. Рассказывая о прогулке по набережной в интервью нашему каналу, Дмитрий Маликов упомянул и это самое пианино.Для тех, кому акция пришлась по душе, и музыкантов, которые будут играть на пианино в Алексанровском саду, организаторы предлагают обмениваться положительными впечатлениями, выкладывая в интернете свои видео с хэштэеом #вятказвучи.