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Новости / Культура

Кировчан приглашают на танцевальные вечера памяти Соломона Сахара.

Сегодня, 13:45 | Просмотров: 89 | Версия для печати
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13 мая в 16 часов на Театральной площади откроются танцевальные вечера в память о почетном гражданине города Кирова Соломоне Борисовиче Сахаре.
 
Вечера организует городское управление культуры. За восемь лет реализации проекта на главной площади города было проведено свыше 160 танцевальных вечеров.
 
Ежегодно послушать живое исполнение, пообщаться и потанцевать под любимые хиты на Театральную площадь приходят около восьми тысяч горожан.
 
В этом году гостей первого песенно-танцевального марафона ждет встреча с вокально-инструментальным ансамблем «Альянс» под руководством Владимира Перминова.
 
С расписанием танцевальной площадки можно познакомиться на сайте городского управления культуры (www.culture.admkirov.ru).


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