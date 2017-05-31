Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина

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В библиотеке Грина открылась отчетная выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых.Экспозиция приурочена к юбилею изостудии "Радуга". Вот уже 30 лет талантливые художники и не менее талантливые педагоги Александр и Елена Дёмышевы занимаются с детьми искусством. Учить детей рисовать - сложная наука, на начальном этапе нужно особенно деликатное отношение к творческим порывам ребенка.На выставке немало эскизов театральных костюмов и кукол. В стенах бывшего кукольного театра эти экспонаты смотрятся особенно. Некоторые пальчиковые куклы вполне можно хоть сейчас использовать для мини-спектаклей.Картины написаны в разных техниках: воскография, сухая кисть, тушь-перо, гуашь, акварель. Есть и бумагопластика. Яркое и жизнерадостное детское творчество создает в библиотеке особенную атмосферу.Многие выпускники изостудии впоследствии стали известными художниками, Это Максим Наумов, Мария Пантасу, Елена Сметанина, Евгений Борняков и другие. Добавим, что выставка открывается в библиотеке Грина 30 апреля, вход на неё бесплатный.