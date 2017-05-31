Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина
Экспозиция приурочена к юбилею изостудии "Радуга". Вот уже 30 лет талантливые художники и не менее талантливые педагоги Александр и Елена Дёмышевы занимаются с детьми искусством. Учить детей рисовать - сложная наука, на начальном этапе нужно особенно деликатное отношение к творческим порывам ребенка.
АЛЕКСАНДР ДЁМЫШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ "РАДУГА":
«Им не нужно мешать, их фантазии. У нас есть главное преступление в изостудии - если ты слизал чужую идею. А так ограничений нет. Если они выберут эту стезю, то мы для них первая ступенька».
На выставке немало эскизов театральных костюмов и кукол. В стенах бывшего кукольного театра эти экспонаты смотрятся особенно. Некоторые пальчиковые куклы вполне можно хоть сейчас использовать для мини-спектаклей.
ЕЛЕНА ДЁМЫШЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬНИЦА СТУДИИ "РАДУГА":
«Одна из любимых тем для ребят - эскизы костюмов театральных и куклы в технике папье-маше. Сами шьют одежду, это такая перчаточная кукла, одевается на руку».
Картины написаны в разных техниках: воскография, сухая кисть, тушь-перо, гуашь, акварель. Есть и бумагопластика. Яркое и жизнерадостное детское творчество создает в библиотеке особенную атмосферу.
ЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А. ГРИНА:
«В разгар весны нам не хватает этих красок. И она очень праздничная. Даже вчера, когда мы сделали эту выставку, мы почувствовали, как оформилась наша библиотека, она засияла по-новому. Елена и Александр Дёмышевы делают очень большое дело: учат подрастающее поколение отличать, что такое уродливое, а что такое красивое».
Многие выпускники изостудии впоследствии стали известными художниками, Это Максим Наумов, Мария Пантасу, Елена Сметанина, Евгений Борняков и другие. Добавим, что выставка открывается в библиотеке Грина 30 апреля, вход на неё бесплатный.
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