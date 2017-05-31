ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня пятница

11 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.7354
EURO: 73.5145
Погода в городе Кирове:
вечером:  +13...+15°C
ночью:  +7...+9°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина

Сегодня, 15:15 | Просмотров: 80 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
В библиотеке Грина открылась отчетная выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых.

Экспозиция приурочена к юбилею изостудии "Радуга". Вот уже 30 лет талантливые художники и не менее талантливые педагоги Александр и Елена Дёмышевы занимаются с детьми искусством. Учить детей рисовать - сложная наука, на начальном этапе нужно особенно деликатное отношение к творческим порывам ребенка.

Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке ГринаАЛЕКСАНДР ДЁМЫШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ "РАДУГА":
«Им не нужно мешать, их фантазии. У нас есть главное преступление в изостудии - если ты слизал чужую идею. А так ограничений нет. Если они выберут эту стезю, то мы для них первая ступенька».
 
На выставке немало эскизов театральных костюмов и кукол. В стенах бывшего кукольного театра эти экспонаты смотрятся особенно. Некоторые пальчиковые куклы вполне можно хоть сейчас использовать для мини-спектаклей.

Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке ГринаЕЛЕНА ДЁМЫШЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬНИЦА СТУДИИ "РАДУГА":
«Одна из любимых тем для ребят - эскизы костюмов театральных и куклы в технике папье-маше. Сами шьют одежду, это такая перчаточная кукла, одевается на руку».
 
Картины написаны в разных техниках: воскография, сухая кисть, тушь-перо, гуашь, акварель. Есть и бумагопластика. Яркое и жизнерадостное детское творчество создает в библиотеке особенную атмосферу.

Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке ГринаЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А. ГРИНА:
«В разгар весны нам не хватает этих красок. И она очень праздничная. Даже вчера, когда мы сделали эту выставку, мы почувствовали, как оформилась наша библиотека, она засияла по-новому. Елена и Александр Дёмышевы делают очень большое дело: учат подрастающее поколение отличать, что такое уродливое, а что такое красивое».
 
Многие выпускники изостудии впоследствии стали известными художниками, Это Максим Наумов, Мария Пантасу, Елена Сметанина, Евгений Борняков и другие. Добавим, что выставка открывается в библиотеке Грина 30 апреля, вход на неё бесплатный.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

16:10 11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

В Кирове на ж/д переезде сломалась иномарка.

15:47 11.05.2018


В Кирове на ж/д переезде сломалась иномарка.

Кировчан приглашают на танцевальные вечера памяти Соломона Сахара.

13:45 11.05.2018


Кировчан приглашают на танцевальные вечера памяти Соломона Сахара.

За сутки река Вятка в черте Кирова прибыла на 11 сантиметров.

13:36 11.05.2018


За сутки река Вятка в черте Кирова прибыла на 11 сантиметров.

В Слободском оштрафовали двух местных жителей, инсценировавших ДТП.

13:33 11.05.2018


В Слободском оштрафовали двух местных жителей, инсценировавших ДТП.

Кировская делегация готовится к «Туриаде-2018»

13:01 11.05.2018


Кировская делегация готовится к «Туриаде-2018»

В Кирове начался ремонт улицы Дерендяева.

14:43 10.05.2018


В Кирове начался ремонт улицы Дерендяева.

Все новости

Вести. Кировская область

Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино

15:19 11.05.2018


Городская ярмарка выходного дня добралась и до Костино

Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина

15:15 11.05.2018


Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина

Проблемный причал в Котельниче

15:13 11.05.2018


Проблемный причал в Котельниче

В Нововятске люди вынуждены бороться с потопом в подъезде

12:06 11.05.2018


В Нововятске люди вынуждены бороться с потопом в подъезде

Турнир по кикбоксингу

20:47 10.05.2018


Турнир по кикбоксингу

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Выставка юных художников изостудии "Радуга" в Театре на Спасской

31.05.2017


Выставка юных художников изостудии "Радуга" в Театре на Спасской

Выставка графических работ «Черным по белому» в библиотеке имени Альберта Лиханова

15.03.2018


Выставка графических работ «Черным по белому» в библиотеке имени Альберта Лиханова

В детской библиотеке имени Грина открылась выставка "Симфония красок"

20.01.2016


В детской библиотеке имени Грина открылась выставка "Симфония красок"

Выставка необычных картин из лоскутков Маргариты Навалон в библиотеке им. Грина

07.12.2017


Выставка необычных картин из лоскутков Маргариты Навалон в библиотеке им. Грина

Выставка "Искусство женского рода"

19.11.2013


Выставка "Искусство женского рода"

В библиотеке им. Грина открылась выставка живописи кировского художника Вячеслава Чернова

18.02.2016


В библиотеке им. Грина открылась выставка живописи кировского художника Вячеслава Чернова

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

08.05.2018


54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

Уровень воды в Вятке вновь стал расти.

30.04.2018


Уровень воды в Вятке вновь стал расти.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх