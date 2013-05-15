ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

14 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.7684
EURO: 73.9430
Погода в городе Кирове:
вечером:  +12...+14°C
ночью:  +8...+10°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Дебют юных пианистов в Первой детской музыкальной школе

Сегодня, 11:58 | Просмотров: 83 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Дебют юных пианистов в Первой детской музыкальной школеВ Кирове юные пианисты показали, чему они научились за год. В Первой детской музыкальной школе состоялся ежегодный тематический концерт для начинающих исполнителей «Дебют».

Каждой весной воспитанники всех музыкальных школ города показывают, насколько успешно они осваивают инструмент. А организаторы всегда стараются придумать что-то необычное. На этот раз участники концерта путешествовали вместе с пиратами.

Дебют юных пианистов в Первой детской музыкальной школеАННА ГОРОХОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЛЯНГАСОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:
«Сегодня мы с ребятами отправимся в очень увлекательное приключение по стране музыкальных звуков, будем преодолевать различные препятствия».

Дебют юных пианистов в Первой детской музыкальной школеЕКАТЕРИНА КУЗЬМИНЫХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЛЯНГАСОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:
«Это очень познавательно для детей и - дух авантюризма».

Сказочную атмосферу в этом году создавали преподаватели Лянгасовской детской школы искусств, праздник назвали «Радуга талантов». Отправившись в путешествие за сокровищами, юные музыканты позабыли о волнении и на сцену выходили уверенно.
Тематический концерт «Дебют» проходил в рамках секции «Фортепиано» межрайонного методического объединения города Кирова.

Дебют юных пианистов в Первой детской музыкальной школеЕЛЕНА МЯСНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРАЙОННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФОРТЕПИАНО:
«Уже два десятка лет мы его проводим, он пользуется большим успехом и у родителей, это тоже очень важно для них, потому что не в стенах своих родных школ, а в центральной школе города, на другой сцене, на других роялях».

Начинающие пианисты исполнили произведения русских и зарубежных композиторов - сольно и в ансамбле, а также выступили в роли концертмейстеров.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В центре Кирова сгорело деревянное здание.

17:23 14.05.2018


В центре Кирова сгорело деревянное здание.

В Малмыжском районе с холма в реку упал трактор.

16:42 14.05.2018


В Малмыжском районе с холма в реку упал трактор.

В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы.

13:23 14.05.2018


В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы.

Кировчанка перечислила 154 тысячи рублей мошенникам на фейковый сайт базы отдыха.

13:02 14.05.2018


Кировчанка перечислила 154 тысячи рублей мошенникам на фейковый сайт базы отдыха.

В Малмыжском районе в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

12:46 14.05.2018


В Малмыжском районе в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

Уровень воды в реке Вятке в черте Кирова поднялся до отметки +463 см от нулевого поста.

12:06 14.05.2018


Уровень воды в реке Вятке в черте Кирова поднялся до отметки +463 см от нулевого поста.

В Кирове за прошедшие выходные произошло несколько драк в развлекательных заведениях.

11:25 14.05.2018


В Кирове за прошедшие выходные произошло несколько драк в развлекательных заведениях.

Все новости

Вести. Кировская область

В Свече состоялся региональный турнир по самбо

18:01 14.05.2018


В Свече состоялся региональный турнир по самбо

Окончание отопительного сезона в Кирове

18:00 14.05.2018


Окончание отопительного сезона в Кирове

Убийство на улице Шаляпина, 2

15:10 14.05.2018


Убийство на улице Шаляпина, 2

В селе Калинино Малмыжского района установят бронзовый бюст генералу Асапову

15:08 14.05.2018


В селе Калинино Малмыжского района установят бронзовый бюст генералу Асапову

Дебют юных пианистов в Первой детской музыкальной школе

11:58 14.05.2018


Дебют юных пианистов в Первой детской музыкальной школе

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Юные пианисты

15.05.2013


Юные пианисты

Концерт юных пианистов

09.02.2009


Концерт юных пианистов

Конкурс концертмейстеров в Нововятской детской школе искусств

25.01.2018


Конкурс концертмейстеров в Нововятской детской школе искусств

Концерт в детской музыкальной школе № 2

23.12.2008


Концерт в детской музыкальной школе № 2

Лучший преподаватель детской школы искусств

20.09.2011


Лучший преподаватель детской школы искусств

В детской филармонии состоялся дебют юных баянистов

27.04.2016


В детской филармонии состоялся дебют юных баянистов

Популярные новости

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

09.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоялась прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади (ВИДЕО)

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

09.05.2018


В Кирове состоялась акция "Бессмертный полк" (ВИДЕО).

54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

08.05.2018


54-летний кировчанин за 2 млн рублей пытался вызволить приятеля из тюрьмы.

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх