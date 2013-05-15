Дебют юных пианистов в Первой детской музыкальной школе
Каждой весной воспитанники всех музыкальных школ города показывают, насколько успешно они осваивают инструмент. А организаторы всегда стараются придумать что-то необычное. На этот раз участники концерта путешествовали вместе с пиратами.
АННА ГОРОХОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЛЯНГАСОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:
«Сегодня мы с ребятами отправимся в очень увлекательное приключение по стране музыкальных звуков, будем преодолевать различные препятствия».
ЕКАТЕРИНА КУЗЬМИНЫХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЛЯНГАСОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:
«Это очень познавательно для детей и - дух авантюризма».
Сказочную атмосферу в этом году создавали преподаватели Лянгасовской детской школы искусств, праздник назвали «Радуга талантов». Отправившись в путешествие за сокровищами, юные музыканты позабыли о волнении и на сцену выходили уверенно.
Тематический концерт «Дебют» проходил в рамках секции «Фортепиано» межрайонного методического объединения города Кирова.
ЕЛЕНА МЯСНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРАЙОННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФОРТЕПИАНО:
«Уже два десятка лет мы его проводим, он пользуется большим успехом и у родителей, это тоже очень важно для них, потому что не в стенах своих родных школ, а в центральной школе города, на другой сцене, на других роялях».
Начинающие пианисты исполнили произведения русских и зарубежных композиторов - сольно и в ансамбле, а также выступили в роли концертмейстеров.
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