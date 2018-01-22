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Новости / Культура

В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы.

Сегодня, 13:23 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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В природе насчитывается около ста видов первоцветов, которые растут почти на всех континентах: в Европе, Азии, Северной Африке и Северной Америке.
 
Часть из них распустились на альпийских горках кировского Ботанического сада.
 
Началось активное цветение сиреневого кандыка сибирского, хохлатки Галлера, примулы мелкозубчатой.
 
Также распустились голубая хионодокса Люцилии, печеночница благородная и трансильванская, пролеска сибирская.
 
 
В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы. В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы. В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы. В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы. В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы. В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы.
 
 
 
 
 
 
Красная хохлатка сорта Джордж Бейкер завораживает своим ажурным цветением.
 
Порадовал сотрудников Ботанического сада в первый раз своим цветением и прострел желтеющий, привезенный из Медведского бора.


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