В Ботаническом саду Кирова распустились первоцветы.

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В природе насчитывается около ста видов первоцветов, которые растут почти на всех континентах: в Европе, Азии, Северной Африке и Северной Америке.

Часть из них распустились на альпийских горках кировского Ботанического сада.

Началось активное цветение сиреневого кандыка сибирского, хохлатки Галлера, примулы мелкозубчатой.

Также распустились голубая хионодокса Люцилии, печеночница благородная и трансильванская, пролеска сибирская.

Красная хохлатка сорта Джордж Бейкер завораживает своим ажурным цветением.

Порадовал сотрудников Ботанического сада в первый раз своим цветением и прострел желтеющий, привезенный из Медведского бора.