"Соловушки Вятки" стали победителями международного фестиваля "Звучит Москва"

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"Соловушки Вятки" выиграли престижную награду. Хор мальчиков стал победителем международного фестиваля "Звучит Москва" в номинации "Академическое хоровое пение".Хорошие результаты требуют большого труда. Кировский хор "Соловушки" отправился в составе 28-ми человек. Егор Иванцов говорит, что все ребята работали на износ. Смогли многому научиться.На международном фестивале "Звучит Москва" пели коллективы не только из разных регионов России. Участники приехали из Болгарии, Германии, Испании и других стран дальнего и ближнего зарубежья.Свободное время провели с пользой. Ребята посещали музеи. Впечатлений хватит надолго.Вятские соловушки спели на фестивале шесть композиций. Жюри отметило не только коллектив в целом. Солист хора Михаил Луппов получил диплом за "За выразительное исполнение".