"Соловушки Вятки" стали победителями международного фестиваля "Звучит Москва"
Хорошие результаты требуют большого труда. Кировский хор "Соловушки" отправился в составе 28-ми человек. Егор Иванцов говорит, что все ребята работали на износ. Смогли многому научиться.
ЕГОР ИВАНЦОВ:
«Это было трудно. Мы прошли через большой путь. Пришлось очень многому научиться. У нас стало все гораздо лучше с пением».
На международном фестивале "Звучит Москва" пели коллективы не только из разных регионов России. Участники приехали из Болгарии, Германии, Испании и других стран дальнего и ближнего зарубежья.
ГЕОРГИЙ АНТАКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ "СОЛОВУШКИ ВЯТКИ":
«В номинации "Академическое хоровое пение" наш коллектив занял первое место. В номинации "Православное хоровое пение", к сожалению, нам пока дали только третье место. Но мы нисколько не жалеем. Я считаю, что мальчишки выступили очень достойно. Они показали уровень мастерства, который они достигли, который они достигли на сегодняшний день».
Свободное время провели с пользой. Ребята посещали музеи. Впечатлений хватит надолго.
ГРИША КУЛАКОВ:
«Я впервые в жизни увидел Большой театр. Посидел там в царской ложе, как и некоторые из ребят».
Вятские соловушки спели на фестивале шесть композиций. Жюри отметило не только коллектив в целом. Солист хора Михаил Луппов получил диплом за "За выразительное исполнение".
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