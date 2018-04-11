Презентация нового уникального творческого проекта «Детям можно ВСЁ?!»
На презентацию нового проекта в Детскую филармонию приехала Жанна Колмагорова - автор мюзикла, художественный руководитель московского театра песни и танца "Серебряный колокольчик". В марте этого года она побывала в Кирове на конкурсе "Добрый жук", в качестве почётного гостя и члена жюри. Её очень впечатлило, то что она увидела: и одарённые дети, и высокий уровень организации конкурса, а главное - открытые возможности для реализации творческих идей, которые созданы городским управлением культуры.
ЖАННА КОЛМАГОРОВА, АВТОР МЮЗИКЛА "ДЕТЯМ МОЖНО ВСЁ?!":
МАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
ЭЛЬВИРА МАГОСИМЬЯНОВА, ДИРЕКТОР МБУ "ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ":
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