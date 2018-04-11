Презентация нового уникального творческого проекта «Детям можно ВСЁ?!»

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Я, конечно же, подумала: здесь нужно делать, в этом городе что-то большое, уникальное. И, конечно, это будет детский мюзикл. Много у вас детей ярких, талантливых, открытых к обучению и общению».

«Проведём кастинг, нам нужно отобрать 50 самых талантливых и одарённых детей для мюзикла "Дети могут всё". Это и танцоры, и музыканты, и певцы и актёры».

«4 июня мы даём уже результаты, о том, кто принят в команду мюзикла. И начиная с 16 июня, мы проводим творческую мастерскую. Она будет работать всё лето».

В Кирове при поддержке городского управления культуры начинается подготовка к постановке нового мюзикла. Он называется: "Детям можно ВСЁ?!". С организаторами уникального творческого проекта встретился Иван Швецов.На презентацию нового проекта в Детскую филармонию приехала Жанна Колмагорова - автор мюзикла, художественный руководитель московского театра песни и танца "Серебряный колокольчик". В марте этого года она побывала в Кирове на конкурсе "Добрый жук", в качестве почётного гостя и члена жюри. Её очень впечатлило, то что она увидела: и одарённые дети, и высокий уровень организации конкурса, а главное - открытые возможности для реализации творческих идей, которые созданы городским управлением культуры.Название мюзикла "Детям можно всё!?" оканчивается вопросительным знаком - и в этом ключ к пониманию сценического действа. Где границы дозволенного? Как детям и взрослым найти общий язык? С сегодняшнего дня начался отбор участников проекта.Для мюзикла нужны дети в возрасте от 8 до 12 лет, умеющие петь и танцевать, не боящиеся сцены. Записаться на кастинг можно через сайт Детской филармонии.Репетиции пройдут в три смены, в июне, июле и августе. Дети будут заниматься вокалом и хореографией под руководством ведущих педагогов города и автора проекта, Жанны Колмагоровой. Премьера мюзикла состоится 28 августа на сцене Театра на Спасской.