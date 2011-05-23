Вторые Заболоцкие чтения в Уржуме
В Герценке собрались не просто поклонники творчества Николая Заболоцкого, а научные сотрудники, исследователи, филологи, журналисты, писатели и лауреаты множества литературных премий. Каждый из участников подготовил свой доклад, связанный с творчеством или этапом жизни Заболоцкого. Наталья Злыгостева рассказала о творчестве поэта в контексте его эпохи.
НАТАЛЬЯ ЗЛЫГОСТЕВА, ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА РЕГИОНОВЕДЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА:
«Тут очень важно понять, что когда мы говорим о вот тех явлениях, которые проходят в современной жизни, войны или не войны, у нас возникает вопрос — почему, казалось бы во время достаточно сложное, противоречивое, революционное, время репрессий, мы видим творческих личностей. Масштабных, ярких, глубоких, оставляющих след не только у своего поколения, уходящий в вечность».
Некоторые доклады касались не столько жизни знаменитого уроженца Вятской земли, сколько его конкретных произведений. Кто-то анализировал готовые стихотворения, а писатель Валерий Михайлов, написавший биографию Заболоцкого, рассказал о незавершенных планах поэта. Например, в последние годы жизни Заболоцкий мечтал написать три поэмы.
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ, ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТЫ:
«Мысли о тех поэмах, охватывающих 2,5 тысячи лет современной истории. Мировой истории, европейской истории и русской истории. Поэмы эти названы были так: Смерть Сократа, Поклонение волхвов и Сталин».
Вторые Заболоцкие чтения продолжатся и завтра, но уже не в кировской герценке, а
в Уржуме.
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