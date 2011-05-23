Вторые Заболоцкие чтения в Уржуме

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Сегодня в Уржуме продолжаются вторые Заболоцкие чтения. А открылись они накануне в библиотеке имени Герцена. Участники обсуждали жизнь и творчество Николая Заболоцкого и других поэтов-уроженцев Вятской земли.В Герценке собрались не просто поклонники творчества Николая Заболоцкого, а научные сотрудники, исследователи, филологи, журналисты, писатели и лауреаты множества литературных премий. Каждый из участников подготовил свой доклад, связанный с творчеством или этапом жизни Заболоцкого. Наталья Злыгостева рассказала о творчестве поэта в контексте его эпохи.Некоторые доклады касались не столько жизни знаменитого уроженца Вятской земли, сколько его конкретных произведений. Кто-то анализировал готовые стихотворения, а писатель Валерий Михайлов, написавший биографию Заболоцкого, рассказал о незавершенных планах поэта. Например, в последние годы жизни Заболоцкий мечтал написать три поэмы.Вторые Заболоцкие чтения продолжатся и завтра, но уже не в кировской герценке, ав Уржуме.