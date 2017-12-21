В Кировском театре кукол поселился "Уличный кот по имени Боб"

Поделиться новостью:

В Кировском театре кукол начинается серия мероприятий, посвященных премьере спектакля "Уличный кот по имени Боб". Чем интересна новая постановка?Как обычный уличный кот помог бродячему музыканту почувствовать вкус к жизни, освободиться от оков нищенства и пустого существования? Спектакль с таким сюжетом можно будет скоро увидеть на сцене кукольного театра.История кота и его друга-музыканта основана на реальных событиях.Главный режиссер постановки решил поставить сразу два спектакля по книге современного английского писателя Джеймса Боуэна: версию для детей и версию для взрослых. Сам спектакль имеет глубокий смысл, а также содержит моральную линию.Читка спектакля пройдет 16 мая в 18:00 в малом зале театра. Вход свободный для всех желающих. Будут представлены фрагменты сразу двух постановок - и современной сказки, и пронзительной истории. А премьера детской версии запланирована на 21 июня.