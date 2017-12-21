В Кировском театре кукол поселился "Уличный кот по имени Боб"
Как обычный уличный кот помог бродячему музыканту почувствовать вкус к жизни, освободиться от оков нищенства и пустого существования? Спектакль с таким сюжетом можно будет скоро увидеть на сцене кукольного театра.
РОЛАН БОННИН, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ:
«И вместе они нашли выход, силы, чтобы справиться с проблемами, которые их "били по голове" и как они успели спасти друг друга. Успели поддержать друг друга».
История кота и его друга-музыканта основана на реальных событиях.
РОЛАН БОННИН, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ:
«Это две наши главные куклы. У нас даже два варианта этих кукол. Один - такой маленький, а другой в три раза больше».
Главный режиссер постановки решил поставить сразу два спектакля по книге современного английского писателя Джеймса Боуэна: версию для детей и версию для взрослых. Сам спектакль имеет глубокий смысл, а также содержит моральную линию.
СЕРГЕЙ ТРУСОВ, АКТЕР:
«Основная мораль, во-первых, что нельзя проходить мимо и игнорировать, не замечать уличных нищих, бедных людей».
Читка спектакля пройдет 16 мая в 18:00 в малом зале театра. Вход свободный для всех желающих. Будут представлены фрагменты сразу двух постановок - и современной сказки, и пронзительной истории. А премьера детской версии запланирована на 21 июня.
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