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Новости / Культура

Кировчане могут увидеть "Хлынов-град в видениях художника Ярковского"

Сегодня, 12:00 | Просмотров: 86 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Известный кировский художник Николай Ярковский славится экспериментами в искусстве. В этот раз живописец обратился к истории. Его новая выставка называется "Хлынов-град в видениях художника Ярковского".

Это - другой Николай Ярковский. Художник, участник российских и зарубежных выставок, признается - он действительно много экспериментирует и стремится верно передать то, что видит в реальном мире. Новая выставка - яркое тому подтверждение.

Кировчане могут увидеть "Хлынов-град в видениях художника Ярковского"НИКОЛАЙ ЯРКОВСКИЙ, ХУДОЖНИК:
«Донести самое главное, чтобы помнили, что мы не только вятские, кировские, но и хлыновские».

Оригинальное творчество художника имеет большое значение не только для него самого, но и способно вызвать у зрителя волну эмоций, перевести его в другую плоскость ощущений. На выставке впервые представлены и новые работы художника в совершенно новом амплуа.

Кировчане могут увидеть "Хлынов-град в видениях художника Ярковского"ИРИНА ЛЮБИМОВА, ИСКУССТВОВЕД:
«Романтик, лирик, мечтатель и всё, что он планирует и чего хочет добиться - он добивается благодаря тому, что отдает большее предпочтение именно творчеству».

Одним словом - мир на грани вымысла и реальности и то, что вряд ли кого-то сможет оставить равнодушным. "Хлынов град в видениях художника Ярковского" - первая в истории города выставка, которая покажет наш древний град целым циклом картин с детальной проработкой сооружений кремля.


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