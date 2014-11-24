Кировчане могут увидеть "Хлынов-град в видениях художника Ярковского"

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Известный кировский художник Николай Ярковский славится экспериментами в искусстве. В этот раз живописец обратился к истории. Его новая выставка называется "Хлынов-град в видениях художника Ярковского".Это - другой Николай Ярковский. Художник, участник российских и зарубежных выставок, признается - он действительно много экспериментирует и стремится верно передать то, что видит в реальном мире. Новая выставка - яркое тому подтверждение.Оригинальное творчество художника имеет большое значение не только для него самого, но и способно вызвать у зрителя волну эмоций, перевести его в другую плоскость ощущений. На выставке впервые представлены и новые работы художника в совершенно новом амплуа.Одним словом - мир на грани вымысла и реальности и то, что вряд ли кого-то сможет оставить равнодушным. "Хлынов град в видениях художника Ярковского" - первая в истории города выставка, которая покажет наш древний град целым циклом картин с детальной проработкой сооружений кремля.