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В Вятском художественном музее открылся "Ковчег художника". В основе новой выставки - работы кировских мастеров.Внутренний мир человека, его переживания и стремления являются главной темой выставки. Во многих работах, представленных в графике, живописи, керамике и скульптуре, присутствуют библейские сюжеты, связанные с современностью.Изучая экспозицию, есть возможность сравнить работы молодых и зрелых художников - насколько по-разному они понимают процесс творчества.Выставка посвящена 170-летнему юбилею Виктора Михайловича Васнецова. Все художники, картины которых представлены на экспозиции - являются членами Вятского регионального отделения "Союз художников России". Подробней узнать о работах, секретах мастерства и поговорить об искусстве можно на экскурсиях, которые будут проходить по субботам и воскресеньям в 12:00. Также в рамках выставки пройдут встречи с художниками и мастер-классы.