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Новости / Культура

В Вятском художественном музее открылся "Ковчег художника"

Сегодня, 15:18 | Просмотров: 76 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Вятском художественном музее открылся "Ковчег художника". В основе новой выставки - работы кировских мастеров.

Внутренний мир человека, его переживания и стремления являются главной темой выставки. Во многих работах, представленных в графике, живописи, керамике и скульптуре, присутствуют библейские сюжеты, связанные с современностью.

В Вятском художественном музее открылся "Ковчег художника"МАКСИМ НАУМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЯТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ":
«Декоративное панно "Сотворение мира" и декоративное панно, посвященное ковчегу как таковому, они состоят из пяти произведений и иллюстрируют всю библейскую притчу от начала до конца. Здесь представлен Ной, всемирный потоп, ну и завершение сюжета - Новая земля».
 
Изучая экспозицию, есть возможность сравнить работы молодых и зрелых художников - насколько по-разному они понимают процесс творчества.

В Вятском художественном музее открылся "Ковчег художника"МАРИЯ ПАШКОВСКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Само название "Ковчег художника" - это некое сакральное место, которое показывает всё важное для художника, чем он живет, а также дорогу, по которой он смог бы отправиться в длительное путешествие».
 
Выставка посвящена 170-летнему юбилею Виктора Михайловича Васнецова. Все художники, картины которых представлены на экспозиции - являются членами Вятского регионального отделения "Союз художников России". Подробней узнать о работах, секретах мастерства и поговорить об искусстве можно на экскурсиях, которые будут проходить по субботам и воскресеньям в 12:00. Также в рамках выставки пройдут встречи с художниками и мастер-классы.


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