В Герценке наградили победителей конкурса "Кладезь мудрости"

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В библиотеке имени Герцена наградили победителей открытого городского конкурса "Кладезь мудрости", посвященного 170-летию со дня рождения знаменитого русского художника, нашего земляка Виктора Васнецова.В общей сложности в конкурсе, проводившемся в 4-х номинациях и в трех возрастных группах, приняли участие 170 юных кировчан из 15-ти образовательных учреждений города. Они представили на суд жюри свои исследовательские работы, эссе, рисунки и произведения декоративно-прикладного творчества, предметно-образной основой для которых стал альбом "Русские пословицы и поговорки в рисунках Виктора Васнецова", изданный в 1913 году.На рубеже 21 века, как и 100 лет назад, встает главная проблема - воспитания и образования. Музеи и библиотеки помогают школьному образованию, поэтому тот проект, который дети защищают очень важен.Этот художественно-образовательный проект призван решать важную задачу повышения интереса учащихся к изучению и сохранению историко-культурного наследия России и Вятского края, развивать творческие способности и таланты современной молодежи.