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Новости / Культура

В Герценке наградили победителей конкурса "Кладезь мудрости"

Сегодня, 15:15 | Просмотров: 107 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В библиотеке имени Герцена наградили победителей открытого городского конкурса "Кладезь мудрости", посвященного 170-летию со дня рождения знаменитого русского художника, нашего земляка Виктора Васнецова.

В общей сложности в конкурсе, проводившемся в 4-х номинациях и в трех возрастных группах, приняли участие 170 юных кировчан из 15-ти образовательных учреждений города. Они представили на суд жюри свои исследовательские работы, эссе, рисунки и произведения декоративно-прикладного творчества, предметно-образной основой для которых стал альбом "Русские пословицы и поговорки в рисунках Виктора Васнецова", изданный в 1913 году.

В Герценке наградили победителей конкурса "Кладезь мудрости" ЕЛЕНА ВЕСЕЛКОВА, КООРДИНАТОР КОНКУРСА:
«Основа этого альбома это собранные Вятской губернией нашим священником Трапициным поговорки и пословицы вятские. Понятно, что они общего использования, но имеют они какие-то вятские словечки».

На рубеже 21 века, как и 100 лет назад, встает главная проблема - воспитания и образования. Музеи и библиотеки помогают школьному образованию, поэтому тот проект, который дети защищают очень важен.

В Герценке наградили победителей конкурса "Кладезь мудрости" ЛЮБОВЬ ГОРЮНОВА, КАНДИДАТ КУЛЬТУРОЛОГИИ:
«Дети не просто, а еще раз вспомнили имя Виктора Васнецова, а они стали соучастниками его творчества. Они прикоснулись к кладези народной мудрости, которая нам сегодня необходима. Художникам, поэтам, писателям».

Этот художественно-образовательный проект призван решать важную задачу повышения интереса учащихся к изучению и сохранению историко-культурного наследия России и Вятского края, развивать творческие способности и таланты современной молодежи.


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