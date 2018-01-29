В Герценке наградили победителей конкурса "Кладезь мудрости"
В общей сложности в конкурсе, проводившемся в 4-х номинациях и в трех возрастных группах, приняли участие 170 юных кировчан из 15-ти образовательных учреждений города. Они представили на суд жюри свои исследовательские работы, эссе, рисунки и произведения декоративно-прикладного творчества, предметно-образной основой для которых стал альбом "Русские пословицы и поговорки в рисунках Виктора Васнецова", изданный в 1913 году.
ЕЛЕНА ВЕСЕЛКОВА, КООРДИНАТОР КОНКУРСА:
«Основа этого альбома это собранные Вятской губернией нашим священником Трапициным поговорки и пословицы вятские. Понятно, что они общего использования, но имеют они какие-то вятские словечки».
На рубеже 21 века, как и 100 лет назад, встает главная проблема - воспитания и образования. Музеи и библиотеки помогают школьному образованию, поэтому тот проект, который дети защищают очень важен.
ЛЮБОВЬ ГОРЮНОВА, КАНДИДАТ КУЛЬТУРОЛОГИИ:
«Дети не просто, а еще раз вспомнили имя Виктора Васнецова, а они стали соучастниками его творчества. Они прикоснулись к кладези народной мудрости, которая нам сегодня необходима. Художникам, поэтам, писателям».
Этот художественно-образовательный проект призван решать важную задачу повышения интереса учащихся к изучению и сохранению историко-культурного наследия России и Вятского края, развивать творческие способности и таланты современной молодежи.
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