В Кирове прошел фестиваль колокольного искусства

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В Кирове прошел ежегодный межрегиональный фестиваль колокольных звонов "Малиновый звон на Вятке". Зрителей ожидали незабываемые впечатления и удивительная атмосфера праздника, главным символом которого стали колокола Вятки.В тринадцатый раз праздничный фестивальный звон раздался с главной колокольни Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря. Праздник, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, стал масштабным и запоминающимся. Помимо звонарей Вятки в нем приняли участие и опытные мастера Московской школы. Таким образом, фестиваль из областного перерос в межрегиональный.В номинациях фестиваля - сольное и ансамблевое исполнение звонов, а также специальная номинация, в которой представлены музыкальные и литературные произведения о колоколах и колокольном звоне. Более 20 участников фестиваля были разделены на три возрастные категории. При этом юные звонари не противостояли зрелым мастерам, а получали достойное признание в своей возрастной группе. Кировчанин Михаил Стромов звонарь с двадцатилетним стажем. Два года назад на фестивале в Кыргызстане ему предложили остаться и развивать колокольное искусство на территории Киргизии.Отметим, что зрителей и гостей фестиваля ждали незабываемые впечатления и удивительная атмосфера праздника, главным символом которого стали колокола Вятки.