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Новости / Культура

В Кирове прошел фестиваль колокольного искусства

Сегодня, 17:56 | Просмотров: 79 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кирове прошел ежегодный межрегиональный фестиваль колокольных звонов "Малиновый звон на Вятке". Зрителей ожидали незабываемые впечатления и удивительная атмосфера праздника, главным символом которого стали колокола Вятки.

В тринадцатый раз праздничный фестивальный звон раздался с главной колокольни Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря. Праздник, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, стал масштабным и запоминающимся. Помимо звонарей Вятки в нем приняли участие и опытные мастера Московской школы. Таким образом, фестиваль из областного перерос в межрегиональный.

В Кирове прошел фестиваль колокольного искусстваПРОТОИРЕЙ АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ:
«Часть наших звонарей стала ездить по другим Епархиям. Например, мы сейчас слышали звон человека, который в Киргизии организовал школу звонарей. Есть некоторые звонари из Москвы, которые приехали к нам сюда поддержать наши традиции и таким образом происходит взаимообогащение звонов».

В номинациях фестиваля - сольное и ансамблевое исполнение звонов, а также специальная номинация, в которой представлены музыкальные и литературные произведения о колоколах и колокольном звоне. Более 20 участников фестиваля были разделены на три возрастные категории. При этом юные звонари не противостояли зрелым мастерам, а получали достойное признание в своей возрастной группе. Кировчанин Михаил Стромов звонарь с двадцатилетним стажем. Два года назад на фестивале в Кыргызстане ему предложили остаться и развивать колокольное искусство на территории Киргизии.

В Кирове прошел фестиваль колокольного искусстваМИХАИЛ СТРОМОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«Сама страна по численности превышает в конфессии мусульманской и такая проблема как нехватка звонарей там присутствует. И сейчас, когда я настроил несколько колоколен, провел курсы обучения колокольному звону и там уже есть кому звонить в храмах».

Отметим, что зрителей и гостей фестиваля ждали незабываемые впечатления и удивительная атмосфера праздника, главным символом которого стали колокола Вятки.


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