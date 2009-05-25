В Кирове прошел фестиваль колокольного искусства
В тринадцатый раз праздничный фестивальный звон раздался с главной колокольни Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря. Праздник, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, стал масштабным и запоминающимся. Помимо звонарей Вятки в нем приняли участие и опытные мастера Московской школы. Таким образом, фестиваль из областного перерос в межрегиональный.
ПРОТОИРЕЙ АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ:
«Часть наших звонарей стала ездить по другим Епархиям. Например, мы сейчас слышали звон человека, который в Киргизии организовал школу звонарей. Есть некоторые звонари из Москвы, которые приехали к нам сюда поддержать наши традиции и таким образом происходит взаимообогащение звонов».
В номинациях фестиваля - сольное и ансамблевое исполнение звонов, а также специальная номинация, в которой представлены музыкальные и литературные произведения о колоколах и колокольном звоне. Более 20 участников фестиваля были разделены на три возрастные категории. При этом юные звонари не противостояли зрелым мастерам, а получали достойное признание в своей возрастной группе. Кировчанин Михаил Стромов звонарь с двадцатилетним стажем. Два года назад на фестивале в Кыргызстане ему предложили остаться и развивать колокольное искусство на территории Киргизии.
МИХАИЛ СТРОМОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«Сама страна по численности превышает в конфессии мусульманской и такая проблема как нехватка звонарей там присутствует. И сейчас, когда я настроил несколько колоколен, провел курсы обучения колокольному звону и там уже есть кому звонить в храмах».
Отметим, что зрителей и гостей фестиваля ждали незабываемые впечатления и удивительная атмосфера праздника, главным символом которого стали колокола Вятки.
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