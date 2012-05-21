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Киров принял участие в международной акции "Ночь музеев". Темой всех мероприятий стали "Шедевры из запасников". В атмосферу музейной жизни погрузилась Альбина Самигуллина.В Международный день музея двери выставочного зала на Карла-Либкнехта открылись не только искушенному зрителю, предпочитающему высокое искусство, а также для тех, кто просто хотел получить удовольствие от выступлений различных артистов и групп и научиться чему-то новому на мастер-классах. Кроме выставки "Ковчег художника", в программу входила творческая мастерская для детей, арт-маркет и многое другое. Например, Арина Белянина в составе театральной студии Кировского театра кукол разыграла представление.На мероприятии работали 4 мастер-класса - это "Роспись по вееру", "Изготовление и роспись воздушного змея", "Аппликация японской куклы кокеши" и "Гадание - оригами".Кроме экспозиции кировских художников, продолжила работу московская выставка "Тысяча и одно кимоно", экскурсоводами на которой стали студенты опорного университета.В акции участвовало более 20 музеев города, которые по случаю особого повода продлили своё рабочее время почти до полуночи.