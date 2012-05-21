Киров принял участие в международной акции "Ночь музеев"
АРИНА БЕЛЯНИНА, АРТИСТ ТЕАТРАЛЬНОФ СТУДИИ "ЗАБАВА":
«Я сегодня буду играть ворону, это сырная ворона, и она прилетает к нашим зрителям и рассказывает о том, что никто её в лесу не слушает, поэтому сегодня она может легонечко, ну немного поболтать».
На мероприятии работали 4 мастер-класса - это "Роспись по вееру", "Изготовление и роспись воздушного змея", "Аппликация японской куклы кокеши" и "Гадание - оригами".
ГЕНРИЕТТА ЧАПУРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛОМ:
«Студия при кукольном театре "Забава" выступает со своим спектаклем под названием "Цирк", затем танцевальное шоу ирландских и индийских танцев, то есть, я так понимаю, что ковчег вмещает в себя очень многое, это праздник души и тела, так называется».
Кроме экспозиции кировских художников, продолжила работу московская выставка "Тысяча и одно кимоно", экскурсоводами на которой стали студенты опорного университета.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В "Ночь музеев" в выставочном зале на Карла-Либкнехта можно не только поучаствовать в различных мастер-классах, посмотреть на живые выступления артистов, окунуться в необычайную атмосферу новой выставки кировских художников, но, а также на арт-маркете можно приобрести не самые посредственные вещи».
В акции участвовало более 20 музеев города, которые по случаю особого повода продлили своё рабочее время почти до полуночи.
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