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Новости / Культура

Киров принял участие в международной акции "Ночь музеев"

Сегодня, 15:17 | Просмотров: 102 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Киров принял участие в международной акции "Ночь музеев". Темой всех мероприятий стали "Шедевры из запасников". В атмосферу музейной жизни погрузилась Альбина Самигуллина.
 
 
В Международный день музея двери выставочного зала на Карла-Либкнехта открылись не только искушенному зрителю, предпочитающему высокое искусство, а также для тех, кто просто хотел получить удовольствие от выступлений различных артистов и групп и научиться чему-то новому на мастер-классах. Кроме выставки "Ковчег художника", в программу входила творческая мастерская для детей, арт-маркет и многое другое. Например, Арина Белянина в составе театральной студии Кировского театра кукол разыграла представление.

Киров принял участие в международной акции "Ночь музеев" АРИНА БЕЛЯНИНА, АРТИСТ ТЕАТРАЛЬНОФ СТУДИИ "ЗАБАВА":
«Я сегодня буду играть ворону, это сырная ворона, и она прилетает к нашим зрителям и рассказывает о том, что никто её в лесу не слушает, поэтому сегодня она может легонечко, ну немного поболтать».
 
На мероприятии работали 4 мастер-класса - это "Роспись по вееру", "Изготовление и роспись воздушного змея", "Аппликация японской куклы кокеши" и "Гадание - оригами".

Киров принял участие в международной акции "Ночь музеев" ГЕНРИЕТТА ЧАПУРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЫСТАВОЧНЫМ ЗАЛОМ:
«Студия при кукольном театре "Забава" выступает со своим спектаклем под названием "Цирк", затем танцевальное шоу ирландских и индийских танцев, то есть, я так понимаю, что ковчег вмещает в себя очень многое, это праздник души и тела, так называется».

Кроме экспозиции кировских художников, продолжила работу московская выставка "Тысяча и одно кимоно", экскурсоводами на которой стали студенты опорного университета.

Киров принял участие в международной акции "Ночь музеев" АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В "Ночь музеев" в выставочном зале на Карла-Либкнехта можно не только поучаствовать в различных мастер-классах, посмотреть на живые выступления артистов, окунуться в необычайную атмосферу новой выставки кировских художников, но, а также на арт-маркете можно приобрести не самые посредственные вещи».

В акции участвовало более 20 музеев города, которые по случаю особого повода продлили своё рабочее время почти до полуночи.


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