В областном краеведческом музее можно погрузиться в мир моды
Знакомство с модой начинаем с века 21-го: в созданных современными мастерицами изделиях - прямой посыл в первую треть века 20-го. Рядом - наряд, который надевала вятская крестьянка с севера в веке 19-ом, а её сверстница из уржумского уезда явно была из зажиточной семьи.
ЮЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Этот сарафан интересен тем, что он пошит не из традиционного домотканого полотна, а это покупной шелк, из такого дорогого материала девушка надевала на праздники модный сарафан».
Мода была и на детскую одежду. Выросшие в 60-70 годы помнят эти шубки, в которых особо не подвигаешься, зато тепло. Со временем менялись и игрушки.
СВЕТЛАНА ВЕРТЕЛЕЦКАЯ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В интерактивной зоне дети могут поиграть с популярными когда-то игрушками, а их мамы в это время примерить модные в 70-е годы кримпленовые платья».
Нейлон, хлопок... Если есть ткань и журнал с выкройками, сакраментальный вопрос: "Что надеть?" - не встанет. И всегда выручит дамский уголок.
- Собрано очень много. Связь эпох. 900-е года, там уже современность, очень интересный экскурс в историю.
Экспонаты из фондов музея органично дополняют коллекции студентов-технологов. Прошлое, настоящее, будущее. Платья, сшитые на заказ, и массовый пошив. Всё это история, которую надо знать.
- Очень нравится и как модельеру, и как конструктору посмотреть на способы обработки одежды, различные ткани.
Особый интерес вызывает сложного кроя черное платье военных лет родом из США.
ЮЛИЯ ФРЕНКЕЛЬ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Всё знают о поставках по Ленд-лизу военной техники, а мы еще говорим о том, что по одной из легенд, еще и платья попадали в нашу страну».
Наши женщины дополняли образ ридикюлем из дерматина и туфельками в тон. А какими духами и туманами они дышали - это уже игра в ассоциации. Совершить путешествие в мир моды можно в областном краеведческом музее.
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