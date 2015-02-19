Кировчане стали участниками фестиваля по восстановлению исторической среды города

Имя Тома Сойера - героя знаменитого романа Марка Твена, написанного в конце 19 века, - вновь звучит современно в десятках городов России. Два года назад самарские волонтеры назвали в его честь первый фестиваль по восстановлению исторической среды города. В масштабное волонтерское движение в этом году включились и кировчане.
Еще пару месяцев была лишь идея, ни средств, ни людей, чтобы ее реализовать, ни разрешения, начать работы в исторической части города. За это время, было сделано, казалось бы, невозможное, поэтому даже проливной дождь не помешал волонтерам собраться и дать старт фестивалю в нашем городе.
МАРИЯ РУСИНОВА, КООРДИНАТОР ФЕСТИВАЛЯ "ТОМ СОЙЕР ФЕСТ НА ВЯТКЕ":
«Мы начали это все 2 месяца назад, после того как съездили в Самару на школу ТСФ. Очень отрадно, что к нам присоединились люди, которых мы раньше не знали, но которые так же вместе с нами хотят изменить город».
Среди волонтеров, которых объединил Том Сойер Фест люди самых разных профессий - строители и историки, педагоги и врачи, студенты и предприниматели - все, кто готов своими руками восстанавливать былую красоту купеческого дома. ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ, ВОЛОНТЕР ФЕСТИВАЛЯ "ТОМ СОЙЕР ФЕСТ НА ВЯТКЕ":
«Первым этапом - очистка фасада от загрязнений. Сразу будет видно объем работ по вычинке кладки. Будем предлагать решения по ремонту водосточной системы, по защите фасада».
Первым объектом, где команда волонтеров начнет работу уже в ближайшие дни, стал дом на Спасской 38. Уже выполнено обследование фасада, разрабатывается технический план, но изначально была достигнута договоренность с администрацией города Кирова и жильцами дома.
ЕЛЕНА КУСТОВА, КООРДИНАТОР ФЕСТИВАЛЯ "ТОМ СОЙЕР ФЕСТ НА ВЯТКЕ":
«Этот дом появился более 150 лет назад. Не так давно был обнаружен план этого места. У него очень интересная история. Здесь был Николай Блинов. С 1912 по 18 годы здесь находился Вятский художественный музей».
Так же как и герой Марка Твена, сегодняшние активисты полны оптимизма и решимости не только отремонтировать этот дом, а поменять сознание горожан - проявлять заботу о родном городе не на словах, а на деле и беречь его историческую уникальность.
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