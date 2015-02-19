Кировчане стали участниками фестиваля по восстановлению исторической среды города

Поделиться новостью:

«Первым этапом - очистка фасада от загрязнений. Сразу будет видно объем работ по вычинке кладки. Будем предлагать решения по ремонту водосточной системы, по защите фасада».

«Этот дом появился более 150 лет назад. Не так давно был обнаружен план этого места. У него очень интересная история. Здесь был Николай Блинов. С 1912 по 18 годы здесь находился Вятский художественный музей».

Имя Тома Сойера - героя знаменитого романа Марка Твена, написанного в конце 19 века, - вновь звучит современно в десятках городов России. Два года назад самарские волонтеры назвали в его честь первый фестиваль по восстановлению исторической среды города. В масштабное волонтерское движение в этом году включились и кировчане.Еще пару месяцев была лишь идея, ни средств, ни людей, чтобы ее реализовать, ни разрешения, начать работы в исторической части города. За это время, было сделано, казалось бы, невозможное, поэтому даже проливной дождь не помешал волонтерам собраться и дать старт фестивалю в нашем городе.Среди волонтеров, которых объединил Том Сойер Фест люди самых разных профессий - строители и историки, педагоги и врачи, студенты и предприниматели - все, кто готов своими руками восстанавливать былую красоту купеческого дома.Первым объектом, где команда волонтеров начнет работу уже в ближайшие дни, стал дом на Спасской 38. Уже выполнено обследование фасада, разрабатывается технический план, но изначально была достигнута договоренность с администрацией города Кирова и жильцами дома.Так же как и герой Марка Твена, сегодняшние активисты полны оптимизма и решимости не только отремонтировать этот дом, а поменять сознание горожан - проявлять заботу о родном городе не на словах, а на деле и беречь его историческую уникальность.