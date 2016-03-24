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Министерство культуры подвело итоги конкурса на президентские гранты. Напомним, денежные средства из федерального бюджета ежегодно получают учреждения культуры в сельской местности. В этом году сертификаты на торжественной церемонии получили 15 победителей.Конкурс на получение президентского гранта проводится в области с 2013 года. Библиотеки, дома культуры и другие учреждения культуры направляют в профильное министерство документы и подробную информацию о своей деятельности.В числе победителей учреждения культуры из разных районов области: Слободской, Зуевка, Вятские Поляны. Есть даже те, кто получает грант не в первый раз.Средства гранта, будут потрачены на обновление фонда библиотеки, а также на приобретение новой техники, например цветного принтера. До этого времени, по признанию заведующей, все мероприятия и выставки библиотеки оформлялись вручную.