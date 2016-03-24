Министерство культуры подвело итоги конкурса на президентские гранты
СЕРГЕЙ КАТАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 5 лет, которые конкурс уже проходит, в этом году будет 6ой год, уже было поощрено 129 учреждений культуры и их работников. Общая сумма средств федерального бюджета, которая выделяется на эти цели, составила более 10,5 млн. рублей. В этом году также конкурс прошел успешно. Будет поощрено 15 сельских учреждений и 10 работников этих учреждений».
В числе победителей учреждения культуры из разных районов области: Слободской, Зуевка, Вятские Поляны. Есть даже те, кто получает грант не в первый раз.
СНЕЖАНА КРИНИЦЫНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ С. МАКАРЬЕ:
«Мы получили 2 гранта. То есть это на библиотеку 100 тысяч и на библиотекаря. Честно говоря, мы 5 лет уже это получали, только другая была заведующая. Пять лет прошло, нам разрешили снова поучаствовать, в этом грантовом конкурсе. За 3 последних года мы собрали документы, доказали, что мы готовы соперничать с другими нашими коллегами и достойны этого гранта. Ну и выиграли».
Средства гранта, будут потрачены на обновление фонда библиотеки, а также на приобретение новой техники, например цветного принтера. До этого времени, по признанию заведующей, все мероприятия и выставки библиотеки оформлялись вручную.
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