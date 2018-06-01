Открытие кинотеатра в Омутнинске
- И когда большие дяди на всех уровнях принимают правильные решения, тогда вы получаете в свой самый большой праздник - день защиты детей, такое хорошее место.
Под радостный детский смех и торжественные аплодисменты приглашенных, в Омутнинске открыли долгожданный кинотеатр. Два десятилетия местным жителям приходилось ездить в соседние города, чтобы провести вечер в кино. Участие местного бизнесмена в грантовом конкурсе позволило сегодня посмотреть новинки киноиндустрии в хорошем качестве, не покидая Омутнинска.
ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВ, ДИРЕКТОР КИНОТЕАТРА ФРЕГАТ:
«Получили грант. Деньги получили порядка 4,800..Все это было потрачено на оборудование. Здесь вы вот видите, как у нас все оборудовано. Получили мы хороший звук, получили проектор вот у нас там все это видно. Есть у нас хорошая сама рама была сделана и сам экран. Вот. На кресла красивые».
Координатором грантового конкурса традиционно выступило министерство культуры области. За три года участия в программе сотрудниками профильной комиссии были отобраны десятки заявок, и самые достойные из кандидатов получили заветные денежные гранты.
СЕРГЕЙ КАТАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За вот этот период у нас оборудовано уже 11 кинозалов в 10ти районах нашей области. Это города Чепецк, Слободской, значит, Поляны, там 2 кинозала у нас. Малмыж, Орлов. Ну и другие города наши. Райцентры. Из последних, что в 18м году выиграли, вот этот грант безвозвратных денег на оборудование кинозалов, это у нас луза и Кирс».
Обязательным условием для получения гранта от Российского Фонда Кино является пятидесятипроцентное содержание в прокате отечественных фильмов в течение пяти лет. Однако, в кинотеатре будут активно вести и просветительскую деятельность с показом научно-популярных и социально-направленных фильмов для молодежи.
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