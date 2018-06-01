ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

05 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.9290
EURO: 72.4384
Погода в городе Кирове:
утром:  +14...+16°C
днём:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Открытие кинотеатра в Омутнинске

Вчера, 20:47 | Просмотров: 112 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
20 лет без кино - позади. В Омутнинске открылся кинотеатр. Участие в грантовом конкурсе Российского Фонда кино позволил появиться еще одному кинозалу в Кировской области.

- И когда большие дяди на всех уровнях принимают правильные решения, тогда вы получаете в свой самый большой праздник - день защиты детей, такое хорошее место.

Под радостный детский смех и торжественные аплодисменты приглашенных, в Омутнинске открыли долгожданный кинотеатр. Два десятилетия местным жителям приходилось ездить в соседние города, чтобы провести вечер в кино. Участие местного бизнесмена в грантовом конкурсе позволило сегодня посмотреть новинки киноиндустрии в хорошем качестве, не покидая Омутнинска.

Открытие кинотеатра в ОмутнинскеЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВ, ДИРЕКТОР КИНОТЕАТРА ФРЕГАТ:
«Получили грант. Деньги получили порядка 4,800..Все это было потрачено на оборудование. Здесь вы вот видите, как у нас все оборудовано. Получили мы хороший звук, получили проектор вот у нас там все это видно. Есть у нас хорошая сама рама была сделана и сам экран. Вот. На кресла красивые».

Координатором грантового конкурса традиционно выступило министерство культуры области. За три года участия в программе сотрудниками профильной комиссии были отобраны десятки заявок, и самые достойные из кандидатов получили заветные денежные гранты.

Открытие кинотеатра в ОмутнинскеСЕРГЕЙ КАТАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За вот этот период у нас оборудовано уже 11 кинозалов в 10ти районах нашей области. Это города Чепецк, Слободской, значит, Поляны, там 2 кинозала у нас. Малмыж, Орлов. Ну и другие города наши. Райцентры. Из последних, что в 18м году выиграли, вот этот грант безвозвратных денег на оборудование кинозалов, это у нас луза и Кирс».

Обязательным условием для получения гранта от Российского Фонда Кино является пятидесятипроцентное содержание в прокате отечественных фильмов в течение пяти лет. Однако, в кинотеатре будут активно вести и просветительскую деятельность с показом научно-популярных и социально-направленных фильмов для молодежи.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове в детских садах снова включили отопление.

19:27 04.06.2018


В Кирове в детских садах снова включили отопление.

В Орловском районе иномарка врезалась в трактор: 6 человек пострадали.

19:12 04.06.2018


В Орловском районе иномарка врезалась в трактор: 6 человек пострадали.

Юные кировчане вошли в число победителей всероссийского конкурса "Объектив Победы".

16:24 04.06.2018


Юные кировчане вошли в число победителей всероссийского конкурса "Объектив Победы".

В Кировской области ожидаются грозы и шквалистый ветер.

15:14 04.06.2018


В Кировской области ожидаются грозы и шквалистый ветер.

Юные кировские футболисты стали призёрами всероссийских стартов.

14:35 04.06.2018


Юные кировские футболисты стали призёрами всероссийских стартов.

Воспитанник кировского хоккея с мячом признан самым ценным игроком прошедшего сезона.

14:30 04.06.2018


Воспитанник кировского хоккея с мячом признан самым ценным игроком прошедшего сезона.

В Кирове горячая вода отсутствует в 581 жилом доме.

14:28 04.06.2018


В Кирове горячая вода отсутствует в 581 жилом доме.

Все новости

Вести. Кировская область

Открытие кинотеатра в Омутнинске

20:47 04.06.2018


Открытие кинотеатра в Омутнинске

СПК "Колхоз Красное знамя" отметил свое 50-летие

20:46 04.06.2018


СПК "Колхоз Красное знамя" отметил свое 50-летие

Великорецкий крестный ход в Загарье

20:45 04.06.2018


Великорецкий крестный ход в Загарье

В Котельничском районе состоялись соревнования любителей конного спорта

17:50 04.06.2018


В Котельничском районе состоялись соревнования любителей конного спорта

День защиты детей в Омутнинске

17:49 04.06.2018


День защиты детей в Омутнинске

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Министерство культуры подвело итоги конкурса на президентские гранты

01.06.2018


Министерство культуры подвело итоги конкурса на президентские гранты

Большое кино возвращается в Яранск

13.03.2018


Большое кино возвращается в Яранск

Киров присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»

23.08.2016


Киров присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»

В Кирове появится еще один кинотеатр

31.07.2008


В Кирове появится еще один кинотеатр

Открытие обновленного кинотеатра «Октябрь»

17.12.2015


Открытие обновленного кинотеатра «Октябрь»

День кино

24.08.2016


День кино

Популярные новости

На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

31.05.2018


На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кировской области ожидаются заморозки.

31.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх