Открытие кинотеатра в Омутнинске

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20 лет без кино - позади. В Омутнинске открылся кинотеатр. Участие в грантовом конкурсе Российского Фонда кино позволил появиться еще одному кинозалу в Кировской области.Под радостный детский смех и торжественные аплодисменты приглашенных, в Омутнинске открыли долгожданный кинотеатр. Два десятилетия местным жителям приходилось ездить в соседние города, чтобы провести вечер в кино. Участие местного бизнесмена в грантовом конкурсе позволило сегодня посмотреть новинки киноиндустрии в хорошем качестве, не покидая Омутнинска.Координатором грантового конкурса традиционно выступило министерство культуры области. За три года участия в программе сотрудниками профильной комиссии были отобраны десятки заявок, и самые достойные из кандидатов получили заветные денежные гранты.Обязательным условием для получения гранта от Российского Фонда Кино является пятидесятипроцентное содержание в прокате отечественных фильмов в течение пяти лет. Однако, в кинотеатре будут активно вести и просветительскую деятельность с показом научно-популярных и социально-направленных фильмов для молодежи.