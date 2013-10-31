Жители Нововятского района окунулись в атмосферу исторических танцев
НИКИТА НЕЧАЕВ, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР ДК "РОССИЯ":
«Проект " В движении" уже второй год начинается этим летом. Первый сезон прошел очень успешно, и поэтому решено было запустить второй сезон проекта, где главной целью является популяризация разных жанров танца».
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На этом вечере все согласно этикету - знакомство с историческими танцами 19 века, совершенно особая пластика и грация. Здесь у каждого участника появляется удивительная возможность окунуться в прошлое и почувствовать себя настоящим членом великосветского общества».
Для Елены танец - второе дыхание, занимается историческими танцами более 5 лет и с радостью делится своими знаниями с окружающими.
ЕЛЕНА МИЛОВА, ТАНЦМЕЙСТЕР ПУШКИНСКОЙ СТУДИИ СТАРИННОГО ТАНЦА:
«Мы что-то показательное танцуем и потом со зрителями что-то попроще, то есть исторические танцы - это социальные танцы, где есть возможность очень быстро скажем так, научиться, то есть каких-то особых навыков тут не требуется».
Полонез, вальс, полька - не просто способ отвлечься от будней, а возможность лично прикоснуться к истории и совершить настоящее путешествие в век галантности и романтики.
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