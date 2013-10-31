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Жители Нововятского района окунулись в атмосферу исторических танцев. Знакомство с культурой 19 века, мастер-классы и многое другое - в репортаже Карины Алоян.Светские беседы, знакомства, и конечно, танцы - название элементов только на французском. Всего несколько минут, чтобы выучить траекторию танца, пару простых движений. Благодаря проекту " В движении" вы уже - в самом центре светской жизни 19 века.Для Елены танец - второе дыхание, занимается историческими танцами более 5 лет и с радостью делится своими знаниями с окружающими.Полонез, вальс, полька - не просто способ отвлечься от будней, а возможность лично прикоснуться к истории и совершить настоящее путешествие в век галантности и романтики.