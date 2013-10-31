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Новости / Культура

Жители Нововятского района окунулись в атмосферу исторических танцев

Вчера, 20:05 | Просмотров: 104 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Жители Нововятского района окунулись в атмосферу исторических танцев. Знакомство с культурой 19 века, мастер-классы и многое другое - в репортаже Карины Алоян.
 
 
Светские беседы, знакомства, и конечно, танцы - название элементов только на французском. Всего несколько минут, чтобы выучить траекторию танца, пару простых движений. Благодаря проекту " В движении" вы уже - в самом центре светской жизни 19 века.

Жители Нововятского района окунулись в атмосферу исторических танцевНИКИТА НЕЧАЕВ, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР ДК "РОССИЯ":
«Проект " В движении" уже второй год начинается этим летом. Первый сезон прошел очень успешно, и поэтому решено было запустить второй сезон проекта, где главной целью является популяризация разных жанров танца».

Жители Нововятского района окунулись в атмосферу исторических танцевКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На этом вечере все согласно этикету - знакомство с историческими танцами 19 века, совершенно особая пластика и грация. Здесь у каждого участника появляется удивительная возможность окунуться в прошлое и почувствовать себя настоящим членом великосветского общества».

Для Елены танец - второе дыхание, занимается историческими танцами более 5 лет и с радостью делится своими знаниями с окружающими.

Жители Нововятского района окунулись в атмосферу исторических танцевЕЛЕНА МИЛОВА, ТАНЦМЕЙСТЕР ПУШКИНСКОЙ СТУДИИ СТАРИННОГО ТАНЦА:
«Мы что-то показательное танцуем и потом со зрителями что-то попроще, то есть исторические танцы - это социальные танцы, где есть возможность очень быстро скажем так, научиться, то есть каких-то особых навыков тут не требуется».

Полонез, вальс, полька - не просто способ отвлечься от будней, а возможность лично прикоснуться к истории и совершить настоящее путешествие в век галантности и романтики.


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