Юбилей Дома-музея Николая Хохрякова

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20 лет назад в Кирове открылся Дом-музей Николая Хохрякова. Это единственный персональный музей художника в нашем городе. Как отметили его юбилей?В день рождения сюда пришли друзья музея - художники, писатели, поэты и музыканты. Точно так же, как собиралась в этом доме сто лет назад вятская творческая интеллигенция. Николай Хохряков прожил в этом доме несколько десятков лет и запечатлел в своих пейзажах. Хохряков был превосходным рисовальщиком школы знаменитого Шишкина, мастером цинкографий, коллекционером гравюр и стал одним из основателей Вятского художественного музея.Первый и единственный персональный музей художника был открыт в Кирове 12 июня 1998 года в рамках программы «Васнецовское кольцо» и является памятником истории и культуры. Восстановленный деревянный флигель с резными наличниками и воротами, а также беседка, построенная в традициях 19 века, старые деревья и цветники, ухаживать за которыми помогают ученики Кировского лицея естественных наук.На вечер, посвященный 20-летию музея Николая Хохрякова, гости пришли с подарками. Писатель и краевед Тамара Николаева передала акварель известного художника Усольцева, датированную 1902 годом. Историю этого пейзажа исследователям еще предстоит выяснить.