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Новости / Культура

В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"

Сегодня, 17:44 | Просмотров: 80 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий". В двух залах можно увидеть копии известных судов, настоящую форму моряков и капитанов, а также узнать об истории подводного флота.

В музее Грина в двух небольших залах разместили практически всю мировую историю военно-морского флота. Здесь и гражданские, и военные корабли, каждый из которых оставил свой след в истории. Вот, например ботик Петра Первого - небольшой корабль, с которого начинался русский флот.

В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"АННА ХЛЫБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ А.С. ГРИНА:
«Юный царь вытащил его из сарая, отреставрировал, и первые попытки плавания совершал именно на этом ботике. Сейчас он хранится в музее военно-морского флота».

Рядом с ботиком шлюп "Восток", на котором русская экспедиция Беллинсгаузена в 1820-м году открыла Антарктиду. А это знаменитый английский "Спрей", который построил Джошуа Слокам и в 19 веке впервые совершил на нем кругосветное плаванье. В экспозиции есть и корабли, сыгравшие важную роль в истории России. Вот русское транспортное судно "Байкал" - именно на нем адмирал Невельской доказал, что Сахалин - остров и что устье Амура доступно для входа морских судов.

АННА ХЛЫБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ А.С. ГРИНА:
«Он основал русский город в устье Амура и поднял там русский флаг, несмотря на то, что правительство России ему запретило это делать, боясь осложнений отношений с Китаем. Его уже хотели разжаловать в матросы, но когда император Николай 1 узнал об этом, то сказал свою знаменитую фразу: "Где русский флаг поднят, там опускаться не должен" и наградил его орденом св. Владимира».

Все модели судов созданы кировскими мастерами судомоделирования, остальные экспонаты предоставил музей военно-морского флота при 42-й школе. Благодаря ему на выставке можно увидеть форму матроса и капитана середины 20-го века и многое другое.

В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Все экспонаты на выставке настоящие - они видели жизнь. Вот, например, военно-морской флаг СССР. Он интересен тем, что сшит из очень редкой шерстяной ткани. Благодаря тому, что в ее составе есть лосиный волос, этот флаг не тонет - то, что нужно в открытом море».
 
 
Отдельный зал посвящен подводному флоту. Здесь мы видим модели советских и германских подводных лодок, а благодаря красочным открыткам можем представить их противостояние на морских глубинах. Настоящим украшением выставки стал гидрокостюм подводника середины 20-го века.

АННА ХЛЫБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ А.С. ГРИНА:
«В таких костюмах подводники совершали погружения. В этот мешочек проникал человек, затем он затягивался резиновым шнурком, и в этом красавце можно было отправляться в подводное плавание».
 
 
Выставка "Корабли дальних странствий" гармонично вписалась в пространство музея Грина. Как известно главный русский романтик Александр Грин был не только писателем, но и моряком. Экспозиция будет интересна всем, кто увлекается морской темой и интересуется историей флота.


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