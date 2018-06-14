В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"
В музее Грина в двух небольших залах разместили практически всю мировую историю военно-морского флота. Здесь и гражданские, и военные корабли, каждый из которых оставил свой след в истории. Вот, например ботик Петра Первого - небольшой корабль, с которого начинался русский флот.
АННА ХЛЫБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ А.С. ГРИНА:
«Юный царь вытащил его из сарая, отреставрировал, и первые попытки плавания совершал именно на этом ботике. Сейчас он хранится в музее военно-морского флота».
Рядом с ботиком шлюп "Восток", на котором русская экспедиция Беллинсгаузена в 1820-м году открыла Антарктиду. А это знаменитый английский "Спрей", который построил Джошуа Слокам и в 19 веке впервые совершил на нем кругосветное плаванье. В экспозиции есть и корабли, сыгравшие важную роль в истории России. Вот русское транспортное судно "Байкал" - именно на нем адмирал Невельской доказал, что Сахалин - остров и что устье Амура доступно для входа морских судов.
АННА ХЛЫБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ А.С. ГРИНА:
«Он основал русский город в устье Амура и поднял там русский флаг, несмотря на то, что правительство России ему запретило это делать, боясь осложнений отношений с Китаем. Его уже хотели разжаловать в матросы, но когда император Николай 1 узнал об этом, то сказал свою знаменитую фразу: "Где русский флаг поднят, там опускаться не должен" и наградил его орденом св. Владимира».
Все модели судов созданы кировскими мастерами судомоделирования, остальные экспонаты предоставил музей военно-морского флота при 42-й школе. Благодаря ему на выставке можно увидеть форму матроса и капитана середины 20-го века и многое другое.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
АННА ХЛЫБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ А.С. ГРИНА:
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!