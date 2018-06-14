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«Все экспонаты на выставке настоящие - они видели жизнь. Вот, например, военно-морской флаг СССР. Он интересен тем, что сшит из очень редкой шерстяной ткани. Благодаря тому, что в ее составе есть лосиный волос, этот флаг не тонет - то, что нужно в открытом море».

«В таких костюмах подводники совершали погружения. В этот мешочек проникал человек, затем он затягивался резиновым шнурком, и в этом красавце можно было отправляться в подводное плавание».

В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий". В двух залах можно увидеть копии известных судов, настоящую форму моряков и капитанов, а также узнать об истории подводного флота.В музее Грина в двух небольших залах разместили практически всю мировую историю военно-морского флота. Здесь и гражданские, и военные корабли, каждый из которых оставил свой след в истории. Вот, например ботик Петра Первого - небольшой корабль, с которого начинался русский флот.Рядом с ботиком шлюп "Восток", на котором русская экспедиция Беллинсгаузена в 1820-м году открыла Антарктиду. А это знаменитый английский "Спрей", который построил Джошуа Слокам и в 19 веке впервые совершил на нем кругосветное плаванье. В экспозиции есть и корабли, сыгравшие важную роль в истории России. Вот русское транспортное судно "Байкал" - именно на нем адмирал Невельской доказал, что Сахалин - остров и что устье Амура доступно для входа морских судов.Все модели судов созданы кировскими мастерами судомоделирования, остальные экспонаты предоставил музей военно-морского флота при 42-й школе. Благодаря ему на выставке можно увидеть форму матроса и капитана середины 20-го века и многое другое.Отдельный зал посвящен подводному флоту. Здесь мы видим модели советских и германских подводных лодок, а благодаря красочным открыткам можем представить их противостояние на морских глубинах. Настоящим украшением выставки стал гидрокостюм подводника середины 20-го века.Выставка "Корабли дальних странствий" гармонично вписалась в пространство музея Грина. Как известно главный русский романтик Александр Грин был не только писателем, но и моряком. Экспозиция будет интересна всем, кто увлекается морской темой и интересуется историей флота.