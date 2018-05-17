Кировский театр кукол готовится к премьере спектакля «Уличный кот по имени Боб»

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Кировский театр кукол готовится к премьере. Уже сегодня кировчане смогут увидеть спектакль «Уличный кот по имени Боб».В этот раз театр кукол сделал ставку не столько на детей, сколько на взрослого зрителя. Автобиографичный роман Джеймса Боуэна повествует о непростой, но от этого не менее сказочной судьбе героя. Бездомный кот и бродяга-музыкант - два одиночества, которые встретившись, преодолевают все трудности.В спектакле нет ростовых кукол и это один из немногих случаев, когда зритель будет видеть на сцене самих актеров, а не только кукол. Тем не менее, все игрушки очень крупные. На создание реквизита ушло около трех месяцев. Контраст — стал главным художественным приемом постановки. Серые люди — яркие куклы, счастливый большой кот и маленький — несчастный.Премьера спектакля запланирована на 15 июня. В рамках подготовки к премьере в театре проводится «котомания» - конкурс детских рисунков, главной темой которых, должен быть, конечно, рыжий кот.