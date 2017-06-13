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В Слободском прошел традиционный фестиваль духовых оркестров. Строевые марши, народные и современные произведения исполнили девять коллективов из разных городов области.Под бравый марш оркестра на площади дефилируют слободские барабанщицы. Это один из сюрпризов фестиваля. Девушки подготовили насыщенную программу.Конечно же, самое пристальное внимание на фестивале было уделено оркестрам. Коллективы из Слободского, Кирова, Вятских Полян подготовили лучшие оригинальные программу.Перед гостями и жителями выступили почти двести артистов. Еще одним сюрпризом фестиваля стал сводных хор школьников. Ребята спели гимн России и еще несколько произведений.Фестиваль духовых оркестров посвящен сразу нескольким событиям: Дню России, Дню города и созданию первого на территории Вятской губернии духового оркестра. Он был организован как раз в городе Слободском.Посмотреть фестиваль духовых оркестров собрались несколько тысяч человек.