В Слободском прошел традиционный фестиваль духовых оркестров
Под бравый марш оркестра на площади дефилируют слободские барабанщицы. Это один из сюрпризов фестиваля. Девушки подготовили насыщенную программу.
ДАРЬЯ НЕКРАСОВА, ДИРИЖЕР:
«Мы будем показывать дефиле. Два дефиле у нас будет под оркестр. В разное время мы готовились. Получается, что два месяца».
Конечно же, самое пристальное внимание на фестивале было уделено оркестрам. Коллективы из Слободского, Кирова, Вятских Полян подготовили лучшие оригинальные программу.
ВЛАДИМИР ЗАБАРНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:
«Каждый выступает с той программой, которую он хочет, но при этом курируем немножко программу. У нас здесь не соревнование, у нас здесь фестиваль. Праздник. Праздник музыкантов, праздник людей, которые здесь присутствуют».
Перед гостями и жителями выступили почти двести артистов. Еще одним сюрпризом фестиваля стал сводных хор школьников. Ребята спели гимн России и еще несколько произведений.
Фестиваль духовых оркестров посвящен сразу нескольким событиям: Дню России, Дню города и созданию первого на территории Вятской губернии духового оркестра. Он был организован как раз в городе Слободском.
ИРИНА ЖЕЛВАКОВА, ГЛАВА Г. СЛОБОДСКОГО:
«Фестиваль у нас проходит четвертый год. Он в этом году, благодаря министерству культуры Кировской области, получил статус межрегионального. У нас девять духовых оркестров. Два из них муниципальные, т.е. слободские оркестры».
Посмотреть фестиваль духовых оркестров собрались несколько тысяч человек.
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