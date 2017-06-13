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Новости / Культура

В Слободском прошел традиционный фестиваль духовых оркестров

Сегодня, 11:57 | Просмотров: 103 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Слободском прошел традиционный фестиваль духовых оркестров. Строевые марши, народные и современные произведения исполнили девять коллективов из разных городов области.

Под бравый марш оркестра на площади дефилируют слободские барабанщицы. Это один из сюрпризов фестиваля. Девушки подготовили насыщенную программу.

В Слободском прошел традиционный фестиваль духовых оркестровДАРЬЯ НЕКРАСОВА, ДИРИЖЕР:
«Мы будем показывать дефиле. Два дефиле у нас будет под оркестр. В разное время мы готовились. Получается, что два месяца».

Конечно же, самое пристальное внимание на фестивале было уделено оркестрам. Коллективы из Слободского, Кирова, Вятских Полян подготовили лучшие оригинальные программу.

В Слободском прошел традиционный фестиваль духовых оркестровВЛАДИМИР ЗАБАРНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:
«Каждый выступает с той программой, которую он хочет, но при этом курируем немножко программу. У нас здесь не соревнование, у нас здесь фестиваль. Праздник. Праздник музыкантов, праздник людей, которые здесь присутствуют».

Перед гостями и жителями выступили почти двести артистов. Еще одним сюрпризом фестиваля стал сводных хор школьников. Ребята спели гимн России и еще несколько произведений.

Фестиваль духовых оркестров посвящен сразу нескольким событиям: Дню России, Дню города и созданию первого на территории Вятской губернии духового оркестра. Он был организован как раз в городе Слободском.

В Слободском прошел традиционный фестиваль духовых оркестровИРИНА ЖЕЛВАКОВА, ГЛАВА Г. СЛОБОДСКОГО:
«Фестиваль у нас проходит четвертый год. Он в этом году, благодаря министерству культуры Кировской области, получил статус межрегионального. У нас девять духовых оркестров. Два из них муниципальные, т.е. слободские оркестры».

Посмотреть фестиваль духовых оркестров собрались несколько тысяч человек.


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