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Впервые в Кирове проходит творческая школа для одаренных учеников музыкальных и школ искусств. На протяжении 9 дней они будут обучаться у ведущих педагогов страны.Для юного скрипача Вани Лекомцева музыка является не только хобби, но и смыслом всей жизни - мальчик мечтает стать великим артистом. На скрипке он играет всего 4 года, но за это время добился немалых успехов. Не так просто было попасть и на этот проект, в который брали только лучших из лучших. Ваня сравнивает обучение на скрипке с математикой - и там, и там он преуспевает и делает успехи. Кроме тех произведений, которые ему даёт на разучивание преподаватель, он дополнительно разбирает пьесы своих любимых композиторов.В проекте примут участие 8 скрипачей и 12 пианистов от 8 до 16 лет. Кроме занятий по специальности ребят ждёт цикл лекций по музыкальной литературе, сольфеджио, цифровым технологиям в музыке, истории искусств и культурологии.Большинство ребят - лауреаты всероссийских и международных конкурсов, а такие проекты помогают еще больше повысить профессиональный и исполнительский уровень подготовки одаренных музыкантов.