ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

19 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.4838
EURO: 73.4825
Погода в городе Кирове:
утром:  +23...+25°C
днём:  +25...+27°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Выставка «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших» в Доме-музее Салтыкова-Щедрина

Вчера, 10:15 | Просмотров: 140 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня в Доме-музее Салтыкова-Щедрина кировчане могут посетить выставку под названием «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших». Чем интересна экспозиция?

Елена Старыгина к выставке спешила закончить работу над созданием богини охоты Деваны. Другие интерьерные куклы тоже из славянской мифологии. Сказочная тема еще в далеком прошлом стала одной из главных в декоративно-прикладном искусстве. Привлекает она и сейчас.

Выставка «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших» в Доме-музее Салтыкова-ЩедринаЕЛЕНА ЧИРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА:
«Отделение народных промыслов "Дымковская игрушка" приняли участие в нашей выставке, они представили совершенно новые работы, по нашей просьбе именно к этой выставке работы были изготовлены, здесь сказки, знакомые с детства - и "Гуси-лебеди", "Теремок", "Репка", "Три медведя", фрагменты этих сказок запечатлены в дымковской игрушке».

Лидия Уварова из Кирово-Чепецка тоже любит создавать сказочных персонажей. Здесь и кикиморы, и домовые, и лесовики. Мастерица признается, что все ее куклы - красивые и добрые, потому что в них - ее душа.

Выставка «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших» в Доме-музее Салтыкова-ЩедринаЛИДИЯ УВАРОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Я не могу что-то страшное создать, она ведь положительный герой - Баба-Яга, это просто про нее говорят, что надо бояться, а вообще это оберег женского счастья, наверное, я оберегаю свое счастье и шью в таком большом количестве».

Один из разделов выставки представляет графические работы нашего земляка, замечательного художника Евгения Чарушина.

ЕЛЕНА ЧИРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА:
«Родился он на вятской земле, но взрослая жизнь его протекала в Ленинграде, а в годы Великой Отечественной войны ему пришлось вернуться в родной город. Работы его, иллюстрации к сказкам, как раз печатались именно здесь, в Кировской типографии, было трудное время, была война, но интерес к детской литературе не пропадал».

На выставке можно увидеть также фарфоровые фигурки Евгения Чарушина, гипсовые скульптуры начала ХХ века, лубочные картинки, открытки. Выставка будет интересна и детям, и взрослым, которые смогут вновь оказаться в волшебном мире сказок.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

15:27 15.06.2018


Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

14:45 14.06.2018


В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

В Кировской области появились первые летние грибы.

14:39 14.06.2018


В Кировской области появились первые летние грибы.

В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

12:23 14.06.2018


В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

12:19 14.06.2018


Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

12:11 14.06.2018


В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

10:43 14.06.2018


В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове впервые прошли соревнования по трофи-триал радиоуправляемых машин

17:47 18.06.2018


В Кирове впервые прошли соревнования по трофи-триал радиоуправляемых машин

Контроль за ремонтом и содержанием дорог

17:45 18.06.2018


Контроль за ремонтом и содержанием дорог

Областной краеведческий музей открыл футбольную выставку

15:26 18.06.2018


Областной краеведческий музей открыл футбольную выставку

В селе Карино Слободского района широко отметили "Сабантуй"

15:20 18.06.2018


В селе Карино Слободского района широко отметили "Сабантуй"

Вакцинации домашних собак и кошек от бешенства в заречной части Кирова

15:17 18.06.2018


Вакцинации домашних собак и кошек от бешенства в заречной части Кирова

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Выставка в музее Салтыкова-Щедрина

25.04.2016


Выставка в музее Салтыкова-Щедрина

Выставка "О чём расскажет пуговица" в доме-музее Салтыкова-Щедрина

25.11.2016


Выставка "О чём расскажет пуговица" в доме-музее Салтыкова-Щедрина

Выставка кукол в музее Салтыкова-Щедрина

06.06.2016


Выставка кукол в музее Салтыкова-Щедрина

Выставка "Такие разные портреты" в доме-музее Салтыкова-Щедрина

23.09.2016


Выставка "Такие разные портреты" в доме-музее Салтыкова-Щедрина

Выставка "Он и она" в доме-музее Салтыкова-Щедрина

01.02.2017


Выставка "Он и она" в доме-музее Салтыкова-Щедрина

Выставка работ Николая Жукова в Доме-музее Салтыкова-Щедрина

30.01.2018


Выставка работ Николая Жукова в Доме-музее Салтыкова-Щедрина

Популярные новости

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

В Кировской области ожидаются заромозки.

07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

05.06.2018


В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

Спасатели эвакуировали 25 паломников - участников Великорецкого крестного хода.

05.06.2018


Спасатели эвакуировали 25 паломников - участников Великорецкого крестного хода.

В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

09.06.2018


В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх