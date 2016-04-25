Выставка «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших» в Доме-музее Салтыкова-Щедрина

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Сегодня в Доме-музее Салтыкова-Щедрина кировчане могут посетить выставку под названием «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших». Чем интересна экспозиция?Елена Старыгина к выставке спешила закончить работу над созданием богини охоты Деваны. Другие интерьерные куклы тоже из славянской мифологии. Сказочная тема еще в далеком прошлом стала одной из главных в декоративно-прикладном искусстве. Привлекает она и сейчас.Лидия Уварова из Кирово-Чепецка тоже любит создавать сказочных персонажей. Здесь и кикиморы, и домовые, и лесовики. Мастерица признается, что все ее куклы - красивые и добрые, потому что в них - ее душа.Один из разделов выставки представляет графические работы нашего земляка, замечательного художника Евгения Чарушина.На выставке можно увидеть также фарфоровые фигурки Евгения Чарушина, гипсовые скульптуры начала ХХ века, лубочные картинки, открытки. Выставка будет интересна и детям, и взрослым, которые смогут вновь оказаться в волшебном мире сказок.