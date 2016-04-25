Выставка «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших» в Доме-музее Салтыкова-Щедрина
Елена Старыгина к выставке спешила закончить работу над созданием богини охоты Деваны. Другие интерьерные куклы тоже из славянской мифологии. Сказочная тема еще в далеком прошлом стала одной из главных в декоративно-прикладном искусстве. Привлекает она и сейчас.
ЕЛЕНА ЧИРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА:
«Отделение народных промыслов "Дымковская игрушка" приняли участие в нашей выставке, они представили совершенно новые работы, по нашей просьбе именно к этой выставке работы были изготовлены, здесь сказки, знакомые с детства - и "Гуси-лебеди", "Теремок", "Репка", "Три медведя", фрагменты этих сказок запечатлены в дымковской игрушке».
Лидия Уварова из Кирово-Чепецка тоже любит создавать сказочных персонажей. Здесь и кикиморы, и домовые, и лесовики. Мастерица признается, что все ее куклы - красивые и добрые, потому что в них - ее душа.
ЛИДИЯ УВАРОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Я не могу что-то страшное создать, она ведь положительный герой - Баба-Яга, это просто про нее говорят, что надо бояться, а вообще это оберег женского счастья, наверное, я оберегаю свое счастье и шью в таком большом количестве».
Один из разделов выставки представляет графические работы нашего земляка, замечательного художника Евгения Чарушина.
ЕЛЕНА ЧИРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА:
«Родился он на вятской земле, но взрослая жизнь его протекала в Ленинграде, а в годы Великой Отечественной войны ему пришлось вернуться в родной город. Работы его, иллюстрации к сказкам, как раз печатались именно здесь, в Кировской типографии, было трудное время, была война, но интерес к детской литературе не пропадал».
На выставке можно увидеть также фарфоровые фигурки Евгения Чарушина, гипсовые скульптуры начала ХХ века, лубочные картинки, открытки. Выставка будет интересна и детям, и взрослым, которые смогут вновь оказаться в волшебном мире сказок.
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