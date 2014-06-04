В библиотеке имени Лиханова начались летние чтения

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«На мой взгляд, не совсем сложно. Наш интерес, просто от процесса. Просто это увлекательно».

«Для подростков разработаны вот такие списки. Сотрудники абонемента выбирали современную литературу, адресованную современному подростку. Потому что ему интереснее читать про своих сверстников».

«12 прикосновений к горизонту Михаила Самарского. Она мне понравилась, потому что автор сам подросток и пишет о своей жизни, о проблемах, возникающих в его жизни».

Провести каникулы с пользой предлагает юным кировчанам библиотека имени Лиханова. Здесь начались традиционные летние чтения. Детей и подростков ждут книги, конкурсы и игры.Задание простое, что надо делать, поймет даже самый маленький. Необходимо найти домик сказочного героя и сопоставить две картинки.Чтобы выполнить задание, нужна эрудиция. Начитанный ребенок, который смотрел классические советские мультфильмы справляется с заданием в два счета.За правильные ответы ребята получают баллы. Тот, кто заработает больше всех - станет победителем летних чтений библиотеки имени Лиханова. Задания не только для малышей, но и для ребят постарше.К тому же для ребят - викторины по прочитанным произведениям, письменные задания. Ванда Малых стала победителем прошлого года. В библиотеку она записалась в четыре года. Сегодня взяла почитать книгу современного автора.Добавим, что в этом году библиотека Лиханова празднует юбилей. В ноябре ей исполняется 15 лет. Поэтому часть заданий была посвящена истории библиотеки.