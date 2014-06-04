В библиотеке имени Лиханова начались летние чтения

Провести каникулы с пользой предлагает юным кировчанам библиотека имени Лиханова. Здесь начались традиционные летние чтения. Детей и подростков ждут книги, конкурсы и игры.
Задание простое, что надо делать, поймет даже самый маленький. Необходимо найти домик сказочного героя и сопоставить две картинки.
- Например, Буратино. Он живет в домике у папы Карло.
Чтобы выполнить задание, нужна эрудиция. Начитанный ребенок, который смотрел классические советские мультфильмы справляется с заданием в два счета.
МИША МАРАКУЛИН, ЧИТАТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. А. ЛИХАНОВА:
«На мой взгляд, не совсем сложно. Наш интерес, просто от процесса. Просто это увлекательно».
За правильные ответы ребята получают баллы. Тот, кто заработает больше всех - станет победителем летних чтений библиотеки имени Лиханова. Задания не только для малышей, но и для ребят постарше. НАДЕЖДА ТАТАРИНОВА, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. А. ЛИХАНОВА:
«Для подростков разработаны вот такие списки. Сотрудники абонемента выбирали современную литературу, адресованную современному подростку. Потому что ему интереснее читать про своих сверстников».
К тому же для ребят - викторины по прочитанным произведениям, письменные задания. Ванда Малых стала победителем прошлого года. В библиотеку она записалась в четыре года. Сегодня взяла почитать книгу современного автора.
ВАНДА МАЛЫХ, ЧИТАТЕЛЬНИЦА БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. А. ЛИХАНОВА:
«12 прикосновений к горизонту Михаила Самарского. Она мне понравилась, потому что автор сам подросток и пишет о своей жизни, о проблемах, возникающих в его жизни».
Добавим, что в этом году библиотека Лиханова празднует юбилей. В ноябре ей исполняется 15 лет. Поэтому часть заданий была посвящена истории библиотеки.
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