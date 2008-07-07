В селе Карино Слободского района широко отметили "Сабантуй"

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«По-нашему, по-карински это щепщеге. Везде по-разному: и чак-чак говорят, и чепчеге. А у нас так. Гостей дорогих всегда встречаем таким угощением. Это наше национальное угощение».

«Замечательный праздник, даже погода нам позволяет радоваться празднику».

«Это чем значится? Ребята показывают свою удаль, мощь, что они могут защитить свою родину, страну. Лучшие получат призы за свою силу».

Национальные гуляния в течение июня проходят в разных уголках Кировской области. На празднике татарской культуры "Сабантуй" в селе Карино Слободского района побывала Анастасия Кетько.Всех, кто шел на гуляние, при входе встречали национальными песни и угощения. Татарские сладости всю ночь готовили бабушки по особым секретным рецептам.Лошади, тюбетейки, национальные костюмы - всё это ассоциируется с татарской культурой. "Сабантуй" имеет огромную многовековую историю. Наши предки отмечали его традиционно после весенних полевых работ. На праздник приходили целыми семьями. Молодые девушки выбирали женихов, парни состязались в спортивных играх, а пожилые люди вспоминали о молодости и пели национальные песни.В Кировской области "Сабантуй" традиционно проходит в селе Карино Слободского района, малой родине целых поколений татар. Люди из разных уголков приезжают, чтобы увидеть родные места, встретиться с родными и близкими.На празднике выступали творческие коллективы со всей области, а также из республики Татарстан. В программе были и народные конкурсы-состязания. Это, конечно, "Курэш" - борьба на полотенцах, вертикальный столб и бой на мешках.В России проживает много национальностей, и важно хранить и соблюдать традиции всех народов.