В селе Карино Слободского района широко отметили "Сабантуй"

Национальные гуляния в течение июня проходят в разных уголках Кировской области. На празднике татарской культуры "Сабантуй" в селе Карино Слободского района побывала Анастасия Кетько.
Всех, кто шел на гуляние, при входе встречали национальными песни и угощения. Татарские сладости всю ночь готовили бабушки по особым секретным рецептам.
ЭММА МИТЮКОВА, УЧАСТНИЦА АНСАМБЛЯ "НУХРАТ":
«По-нашему, по-карински это щепщеге. Везде по-разному: и чак-чак говорят, и чепчеге. А у нас так. Гостей дорогих всегда встречаем таким угощением. Это наше национальное угощение».
Лошади, тюбетейки, национальные костюмы - всё это ассоциируется с татарской культурой. "Сабантуй" имеет огромную многовековую историю. Наши предки отмечали его традиционно после весенних полевых работ. На праздник приходили целыми семьями. Молодые девушки выбирали женихов, парни состязались в спортивных играх, а пожилые люди вспоминали о молодости и пели национальные песни.
В Кировской области "Сабантуй" традиционно проходит в селе Карино Слободского района, малой родине целых поколений татар. Люди из разных уголков приезжают, чтобы увидеть родные места, встретиться с родными и близкими.
ЭЛЬМИРА ПЛОТНИКОВА:
«На каждый праздник мы приезжаем. Встречаемся одноклассниками, соседями. Замечательный праздник, он всех нас объединяет и собирает».
РУСЛАН ОГОРЕЛЬЦЕВ:
«Пришли на "Сабантуй" всей семьей. Очень приятно нам здесь быть, все здорово».
РАУФ АРАСЛАНОВ:
«Замечательный праздник, даже погода нам позволяет радоваться празднику».
На празднике выступали творческие коллективы со всей области, а также из республики Татарстан. В программе были и народные конкурсы-состязания. Это, конечно, "Курэш" - борьба на полотенцах, вертикальный столб и бой на мешках.
НАДЕЖДА ФЕДЯЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТАТАР "ЯШЬЛЕК":
«Это чем значится? Ребята показывают свою удаль, мощь, что они могут защитить свою родину, страну. Лучшие получат призы за свою силу».
В России проживает много национальностей, и важно хранить и соблюдать традиции всех народов.
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