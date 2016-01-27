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Новости / Культура

Выставка по мотивам ретро фотооткрыток Сергея Лобовикова «Вятка в цвете»

Вчера, 11:42 | Просмотров: 140 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Современные художники воплотили в жизнь необычный проект "Вятка в цвете". В его основе - ремейки старинных фотографий Сергея Лобовикова.

В Галерее Прогресса непривычно повеяло стариной. Выставочное пространство наполнилось работами с видами старой Вятки. Художники взяли ретро фотографии известного мастера Сергея Лобовикова и сделали на них ремейки.

Выставка по мотивам ретро фотооткрыток Сергея Лобовикова «Вятка в цвете»ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Тридцать живописных произведений, созданы в разных техниках - маслом, акрилом и даже глиной. Старая, черно-белая Вятка буквально оживает на глазах в цветных картинах современных художников».
 
 
Существует три набора старинных открыток с видами Вятки конца 19 начала 20 века. У художников была возможность выбрать фотографию, с которой они будут писать свою картину.

Выставка по мотивам ретро фотооткрыток Сергея Лобовикова «Вятка в цвете»МАКСИМ НАУМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ":
«Возможность была не только выбрать и реконструировать композицию фотографии, но можно было отойти от этого и создать свое впечатление от старого города. То есть не было задачи создать конкретное цветное фото, задача - создать образ».
 
 
Татьяне Тимкиной пришелся по душе дом Левицкого - здание из красного кирпича на улице Карла Маркса. Особняк известного на Вятке доктора художник написала с особой теплотой, стараясь передать дух старого города.

Выставка по мотивам ретро фотооткрыток Сергея Лобовикова «Вятка в цвете»ТАТЬЯНА ТИМКИНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«Конечно, желание каждого художника передать любовь к Вятке. Чтобы когда вятчане гуляли по улицам, они узнавали картины, понимали, что они находятся в декорациях старинного города».
 
 
Особняк Левицкого художник написала в рекордные для себя сроки - всего за месяц. Так же быстро работали и остальные. Проект "Вятка в цвете" так и задумывался - задача была оглянуться назад и мгновенно передать свое видение прошлого.

Выставка по мотивам ретро фотооткрыток Сергея Лобовикова «Вятка в цвете»НАТАЛЬЯ ПЫШКО, АРТ-ДИРЕКТОР "ГАЛЕРЕИ ПРОГРЕССА":
«Все художники, наши вятские, работают в интересных стилях. Никто уже не пишет модерниски, не выписывает - все просто, быстрое искусство сейчас идет в мире».
 
 
Проект не случайно выставляется в "Галерее Прогресса". Это действительно современное искусство, которое обратило свой взор на старину. Каждый художник увидел и интерпретировал фотографии Лобовикова по-своему, но все работы объединяет не проходящая со временем любовь к родному городу.


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