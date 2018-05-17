Поделиться новостью:

В детской филармонии началась подготовка к мюзиклу "Детям можно ВСЕ?!". Попасть в ряды актеров могли, как ребята с музыкальным образованием, так и без него.Эти девчонки проделали огромный путь от своего дома до детской филармонии. И дело не в том, что кто-то живет далеко. Этот путь - творческий. Что бы попасть в труппу Жанны Колмагоровой детям пришлось изрядно потрудиться.Сначала необходимо было сделать видео. Презентовать себя и свои таланты. Из двухсот детей отобрали около 60-ти. Эти ребята станут участниками мюзикла "Детям можно ВСЕ!?"Столичный композитор Жанна Колмагорова давно хотела поработать с кировскими детьми. Она бывала на вятской земле и раньше. Судила один из творческих конкурсов. Тогда и родилась идея собрать юные таланты Кирова и поставить мюзикл собственного сочинения.Сейчас ребята только знакомятся друг с другом. Распределяются роли. Уже в скором времени перейдут к репетициям. Премьера мюзикла "Детям можно ВСЕ!?" состоится в театре на Спасской в августе.