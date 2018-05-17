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Новости / Культура

В детской филармонии началась подготовка к мюзиклу "Детям можно ВСЕ?!"

Вчера, 15:25 | Просмотров: 140 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В детской филармонии началась подготовка к мюзиклу "Детям можно ВСЕ?!". Попасть в ряды актеров могли, как ребята с музыкальным образованием, так и без него.

- Мухоморы, мухоморы, с вами веселей.

Эти девчонки проделали огромный путь от своего дома до детской филармонии. И дело не в том, что кто-то живет далеко. Этот путь - творческий. Что бы попасть в труппу Жанны Колмагоровой детям пришлось изрядно потрудиться.

Сначала необходимо было сделать видео. Презентовать себя и свои таланты. Из двухсот детей отобрали около 60-ти. Эти ребята станут участниками мюзикла "Детям можно ВСЕ!?"

В детской филармонии началась подготовка к мюзиклу "Детям можно ВСЕ?!"ЖАННА КОЛМАГОРОВА, КОМПОЗИТОР, АВТОР МЮЗИКЛА "ДЕТЯМ МОЖНО ВСЕ!?":
«Проведя первые пару уроков, мы нашли общий язык сразу. У нас завязался творческий диалог. Мне очень приятно, что дети задают вопросы. Они интересуются. Они пытаются понять суть, цели и задачи, что они должны сделать».

Столичный композитор Жанна Колмагорова давно хотела поработать с кировскими детьми. Она бывала на вятской земле и раньше. Судила один из творческих конкурсов. Тогда и родилась идея собрать юные таланты Кирова и поставить мюзикл собственного сочинения.

ЖАННА КОЛМАГОРОВА, КОМПОЗИТОР, АВТОР МЮЗИКЛА "ДЕТЯМ МОЖНО ВСЕ!?":
«В мюзикле тонко и четко показаны проблемы между взрослыми и детьми. Чтобы не было разногласий. Что бы родители тоже увидели своих детей со стороны и увидели их проблемы, что их волнует. Что у них на душе».

Сейчас ребята только знакомятся друг с другом. Распределяются роли. Уже в скором времени перейдут к репетициям. Премьера мюзикла "Детям можно ВСЕ!?" состоится в театре на Спасской в августе.


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