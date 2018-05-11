ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

21 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.6175
EURO: 73.6118
Погода в городе Кирове:
утром:  +10...+12°C
днём:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В библиотеке имени Грина открылась выставка картин начинающих художников

Вчера, 12:06 | Просмотров: 131 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Взять в руки кисть и карандаш можно в любом возрасте. А что из этого получится, можно увидеть в библиотеке Грина на выставке "Рисовать может каждый". На вернисаже побывала Альбина Самигуллина.

Маленькой Арине был всего год и 8 месяцев, когда она выполнила свою первую работу под руководством мамы Александры. Сейчас, несмотря на свой юный возраст, она продолжает делать первые шаги навстречу искусству. Мама рассказывает, что дочь самостоятельно и уверенно справилась с аппликацией.

В библиотеке имени Грина открылась выставка картин начинающих художниковАЛЕКСАНДРА ШАБАЛИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ "ЭТЮД":
«Была тема "гусеница". Я вырезала ей кружочки, а она сама их приклеивала, то есть, куда она прилепила, там они и остались. Ну и, соответственно, потом мы брали пластилин, она отщипывала пластилин от большого кусочка маленькими пальчиками и тоже лепила, куда ей хотелось. В результате получилась вот такая работа».
 
В обычные художественные школы взрослых не берут, а здесь - Александра научит любого, кто по-настоящему хочет творить. Самому младшему ученику - 1.5 года, а самому старшему - 67 лет. По словам педагога - возраст не помеха, если, действительно, хочешь научиться чему-то новому.

АЛЕКСАНДРА ШАБАЛИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ "ЭТЮД":
«Участниками выставки являются люди абсолютно разных возрастов, начиная от детей от полутора лет, школьники, студенты, ну и также взрослые состоявшиеся люди, которые приходят к нам в студию воплотить свою мечту в реальность».

На выставке представлено более 100 работ, которые выполнены различными материалами в разных техниках. В основном использовались акварель, гуашь, масло, пастель, тушь. Для детских работ применялись нетрадиционные техники - граттаж, выдувание, штампование. Окунуться в атмосферу выставки можно будет до 28 июля в библиотеке имени Грина.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировские легкоатлеты завоевали пятнадцать медалей чемпионата и первенства Приволжья.

19:18 20.06.2018


Кировские легкоатлеты завоевали пятнадцать медалей чемпионата и первенства Приволжья.

Кировский прыгун установил новый рекорд России.

19:12 20.06.2018


Кировский прыгун установил новый рекорд России.

Погасла звезда

13:04 20.06.2018


Погасла звезда

Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»

16:12 19.06.2018


Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»

Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

15:27 15.06.2018


Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

14:45 14.06.2018


В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

В Кировской области появились первые летние грибы.

14:39 14.06.2018


В Кировской области появились первые летние грибы.

Все новости

Вести. Кировская область

ВятГУ вошел в сотню лучших российских ВУЗов

20:47 20.06.2018


ВятГУ вошел в сотню лучших российских ВУЗов

Свалка медотходов, обнаруженная активистами ОНФ прошлой осенью, до сих пор не убрана

20:45 20.06.2018


Свалка медотходов, обнаруженная активистами ОНФ прошлой осенью, до сих пор не убрана

Награждение победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»

18:00 20.06.2018


Награждение победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»

В Кирове может появиться современная зона отдыха

17:59 20.06.2018


В Кирове может появиться современная зона отдыха

Россельхознадзор начал плановую проверку с/х земельных участков

17:58 20.06.2018


Россельхознадзор начал плановую проверку с/х земельных участков

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина

11.05.2018


Выставка детской арт-студии Александра и Елены Дёмышевых в библиотеке Грина

Выставка "Молодость и радость" в библиотеке имени Александра Грина

24.01.2018


Выставка "Молодость и радость" в библиотеке имени Александра Грина

Выставка необычных картин из лоскутков Маргариты Навалон в библиотеке им. Грина

07.12.2017


Выставка необычных картин из лоскутков Маргариты Навалон в библиотеке им. Грина

Выставка графических работ «Черным по белому» в библиотеке имени Альберта Лиханова

15.03.2018


Выставка графических работ «Черным по белому» в библиотеке имени Альберта Лиханова

Презентация книги Надежды Мохиной "Учиться - весело" в библиотеке имени Александра Грина

11.04.2014


Презентация книги Надежды Мохиной "Учиться - весело" в библиотеке имени Александра Грина

Выставка художницы Ольги Барышниковой "В поисках Зурбагана" в библиотеке Грина

05.12.2014


Выставка художницы Ольги Барышниковой "В поисках Зурбагана" в библиотеке Грина

Популярные новости

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

19.06.2018


В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

В Кировской области ожидаются заромозки.

07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

09.06.2018


В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

В Кирове будут судить бывшего майора полиции, обвиняемого в мошенничестве и разбое.

08.06.2018


В Кирове будут судить бывшего майора полиции, обвиняемого в мошенничестве и разбое.

В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

09.06.2018


В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх