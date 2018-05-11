В библиотеке имени Грина открылась выставка картин начинающих художников

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Взять в руки кисть и карандаш можно в любом возрасте. А что из этого получится, можно увидеть в библиотеке Грина на выставке "Рисовать может каждый". На вернисаже побывала Альбина Самигуллина.Маленькой Арине был всего год и 8 месяцев, когда она выполнила свою первую работу под руководством мамы Александры. Сейчас, несмотря на свой юный возраст, она продолжает делать первые шаги навстречу искусству. Мама рассказывает, что дочь самостоятельно и уверенно справилась с аппликацией.В обычные художественные школы взрослых не берут, а здесь - Александра научит любого, кто по-настоящему хочет творить. Самому младшему ученику - 1.5 года, а самому старшему - 67 лет. По словам педагога - возраст не помеха, если, действительно, хочешь научиться чему-то новому.На выставке представлено более 100 работ, которые выполнены различными материалами в разных техниках. В основном использовались акварель, гуашь, масло, пастель, тушь. Для детских работ применялись нетрадиционные техники - граттаж, выдувание, штампование. Окунуться в атмосферу выставки можно будет до 28 июля в библиотеке имени Грина.