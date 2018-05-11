В библиотеке имени Грина открылась выставка картин начинающих художников
Маленькой Арине был всего год и 8 месяцев, когда она выполнила свою первую работу под руководством мамы Александры. Сейчас, несмотря на свой юный возраст, она продолжает делать первые шаги навстречу искусству. Мама рассказывает, что дочь самостоятельно и уверенно справилась с аппликацией.
АЛЕКСАНДРА ШАБАЛИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ "ЭТЮД":
«Была тема "гусеница". Я вырезала ей кружочки, а она сама их приклеивала, то есть, куда она прилепила, там они и остались. Ну и, соответственно, потом мы брали пластилин, она отщипывала пластилин от большого кусочка маленькими пальчиками и тоже лепила, куда ей хотелось. В результате получилась вот такая работа».
В обычные художественные школы взрослых не берут, а здесь - Александра научит любого, кто по-настоящему хочет творить. Самому младшему ученику - 1.5 года, а самому старшему - 67 лет. По словам педагога - возраст не помеха, если, действительно, хочешь научиться чему-то новому.
АЛЕКСАНДРА ШАБАЛИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ "ЭТЮД":
«Участниками выставки являются люди абсолютно разных возрастов, начиная от детей от полутора лет, школьники, студенты, ну и также взрослые состоявшиеся люди, которые приходят к нам в студию воплотить свою мечту в реальность».
На выставке представлено более 100 работ, которые выполнены различными материалами в разных техниках. В основном использовались акварель, гуашь, масло, пастель, тушь. Для детских работ применялись нетрадиционные техники - граттаж, выдувание, штампование. Окунуться в атмосферу выставки можно будет до 28 июля в библиотеке имени Грина.
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