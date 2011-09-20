Награждение победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»

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«Неслучайно Яранская школа сегодня здесь. Они стали победителями в отборе, еще это первая школа в области, которая получит поддержку из федерального центра на муз.инструменты. 180 тысяч школа получит на новые муз.инструменты».

«Радость за нашу школу. Когда мы приезжаем на конкурсы, то на нас смотрят свысока. Мы же поселковая музыкальная школа. И каждый раз нам приходится доказывать, что у нас замечательные дети, которые играют очень хорошо. Нас даже приглашали в Голливуд».

Стали известны победители первого регионального тура Общероссийских конкурсов - "50 лучших детских школ искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств".Церемонию награждения открыли полонезом Василия Андреева в исполнении Детской школы искусств города Яранска. Это учреждение дополнительного образования стало лучшим по итогам первого регионального тура Общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств" Кировской области.Для нее работа - счастливая жизнь. Светлана Тетерина работает в музыкальной школе поселка Тужа уже 29 лет. Руководит несколькими коллективами - оркестр русских народных инструментов, ансамбль "Домра золотится" и ансамбль ложкарей "Доброта".Заслуги Светланы Владимировны оценили по достоинству. Она стала победителем первого регионального тура Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель школы искусств".Еще в списке лучших - Первая детская музыкальная школа города Кирова. Добавим, что после торжественной церемонии руководители школ искусств обсудили актуальные вопросы развития культуры Кировской области.