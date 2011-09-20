ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

21 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.6175
EURO: 73.6118
Погода в городе Кирове:
утром:  +10...+12°C
днём:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Награждение победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»

Вчера, 18:00 | Просмотров: 150 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Стали известны победители первого регионального тура Общероссийских конкурсов - "50 лучших детских школ искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств".

Церемонию награждения открыли полонезом Василия Андреева в исполнении Детской школы искусств города Яранска. Это учреждение дополнительного образования стало лучшим по итогам первого регионального тура Общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств" Кировской области.

Награждение победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Неслучайно Яранская школа сегодня здесь. Они стали победителями в отборе, еще это первая школа в области, которая получит поддержку из федерального центра на муз.инструменты. 180 тысяч школа получит на новые муз.инструменты».
 
 
Для нее работа - счастливая жизнь. Светлана Тетерина работает в музыкальной школе поселка Тужа уже 29 лет. Руководит несколькими коллективами - оркестр русских народных инструментов, ансамбль "Домра золотится" и ансамбль ложкарей "Доброта".

Заслуги Светланы Владимировны оценили по достоинству. Она стала победителем первого регионального тура Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель школы искусств".

Награждение победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»СВЕТЛАНА ТЕТЕРИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ П. ТУЖА:
«Радость за нашу школу. Когда мы приезжаем на конкурсы, то на нас смотрят свысока. Мы же поселковая музыкальная школа. И каждый раз нам приходится доказывать, что у нас замечательные дети, которые играют очень хорошо. Нас даже приглашали в Голливуд».
 
 
Еще в списке лучших - Первая детская музыкальная школа города Кирова. Добавим, что после торжественной церемонии руководители школ искусств обсудили актуальные вопросы развития культуры Кировской области.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировские легкоатлеты завоевали пятнадцать медалей чемпионата и первенства Приволжья.

19:18 20.06.2018


Кировские легкоатлеты завоевали пятнадцать медалей чемпионата и первенства Приволжья.

Кировский прыгун установил новый рекорд России.

19:12 20.06.2018


Кировский прыгун установил новый рекорд России.

Погасла звезда

13:04 20.06.2018


Погасла звезда

Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»

16:12 19.06.2018


Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»

Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

15:27 15.06.2018


Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

14:45 14.06.2018


В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

В Кировской области появились первые летние грибы.

14:39 14.06.2018


В Кировской области появились первые летние грибы.

Все новости

Вести. Кировская область

ВятГУ вошел в сотню лучших российских ВУЗов

20:47 20.06.2018


ВятГУ вошел в сотню лучших российских ВУЗов

Свалка медотходов, обнаруженная активистами ОНФ прошлой осенью, до сих пор не убрана

20:45 20.06.2018


Свалка медотходов, обнаруженная активистами ОНФ прошлой осенью, до сих пор не убрана

Награждение победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»

18:00 20.06.2018


Награждение победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»

В Кирове может появиться современная зона отдыха

17:59 20.06.2018


В Кирове может появиться современная зона отдыха

Россельхознадзор начал плановую проверку с/х земельных участков

17:58 20.06.2018


Россельхознадзор начал плановую проверку с/х земельных участков

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Лучший преподаватель детской школы искусств

20.09.2011


Лучший преподаватель детской школы искусств

Ольга Буркова

15.11.2012


Ольга Буркова

50 лет Нововятской школе искусств

20.04.2010


50 лет Нововятской школе искусств

Победитель конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств – 2013»

04.03.2014


Победитель конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств – 2013»

В Кирове проходит творческая школа для одаренных учеников музыкальных и школ искусств

15.06.2018


В Кирове проходит творческая школа для одаренных учеников музыкальных и школ искусств

Педагогическая победа

30.09.2010


Педагогическая победа

Популярные новости

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

19.06.2018


В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

В Кировской области ожидаются заромозки.

07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

09.06.2018


В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

В Кирове будут судить бывшего майора полиции, обвиняемого в мошенничестве и разбое.

08.06.2018


В Кирове будут судить бывшего майора полиции, обвиняемого в мошенничестве и разбое.

В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

09.06.2018


В Вятскополянской ЦРБ провели первые операции по замене хрусталика глаза.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх