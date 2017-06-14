Выставка известного фотографа Тима Уокера в Выставочном зале художественного музея
Тим Уокер - это популярный британский фэшн-фотограф. Он работает с топ-моделями и звездами Голливуда. В этом году Тим стал приглашенным фотографом нового выпуска известного арт-календаря. Вдохновленный бессмертным произведением Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" он создал свое визуальное воплощение сказки. Все персонажи здесь темнокожие. А главную героиню сыграла Даки Тот - австралийская модель родом из Южного Судана.
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Алиса - это суданский иммигрант. Видим, как она попадает в другой мир, как она к нему адаптируется, видит странности. Эта же идея была в "Алисе в стране чудес"».
Тим Уокер привлек к съемкам 18 персонажей. Среди них музыканты, актеры, телеведущие, писатели, модели. Так, Наоми Кэмпбелл стала Королевским палачом, Вупи Голдберг сыграла герцогиню, Саша Лейн превратилась в мартовского зайца. Впрочем, с зайцами в этом проекте тоже не все так просто.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Один из самых ярких персонажей книги белый кролик здесь становится черным, тем самым поддерживая концепцию проекта. Кролик единственный персонаж, сошедший с фотографии - с ним можно поздороваться и сфотографироваться».
Выставка приехала к нам из Московского Мультимедиа Арт Музея. Там фотографии Арт-календаря экспонируют с 1998 года. Как говорят искусствоведы тенденции в мировой фотографии за последние десятилетие сильно изменились - внимание фотографов сегодня направлено не на внешнее, а на внутреннее проявление красоты.
ОЛЬГА НЕСТЕРЦЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЯ:
«Это все говорит нам о том, что мы должны быть толерантны, что мы должны быть открыты миру. Культурное наследие едино для всех - не зависимо где вы живете, чем увлекаетесь. Алиса - это мировой бестселлер».
Увидеть новое прочтение всем знакомой сказки в фотоработах Тима Уокера можно будет в Выставочном зале до 19 августа.
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