Выставка известного фотографа Тима Уокера в Выставочном зале художественного музея

Поделиться новостью:

Кировчане могут увидеть новое прочтение одного из самых известных сюжетов мировой литературы - сказки "Алиса в стране чудес". Выставка британского фотографа Тима Уокера открылась в Выставочном зале художественного музея.Тим Уокер - это популярный британский фэшн-фотограф. Он работает с топ-моделями и звездами Голливуда. В этом году Тим стал приглашенным фотографом нового выпуска известного арт-календаря. Вдохновленный бессмертным произведением Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" он создал свое визуальное воплощение сказки. Все персонажи здесь темнокожие. А главную героиню сыграла Даки Тот - австралийская модель родом из Южного Судана.Тим Уокер привлек к съемкам 18 персонажей. Среди них музыканты, актеры, телеведущие, писатели, модели. Так, Наоми Кэмпбелл стала Королевским палачом, Вупи Голдберг сыграла герцогиню, Саша Лейн превратилась в мартовского зайца. Впрочем, с зайцами в этом проекте тоже не все так просто.Выставка приехала к нам из Московского Мультимедиа Арт Музея. Там фотографии Арт-календаря экспонируют с 1998 года. Как говорят искусствоведы тенденции в мировой фотографии за последние десятилетие сильно изменились - внимание фотографов сегодня направлено не на внешнее, а на внутреннее проявление красоты.Увидеть новое прочтение всем знакомой сказки в фотоработах Тима Уокера можно будет в Выставочном зале до 19 августа.