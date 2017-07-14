На территории Трифонова монастыря откроется обновленная купель.

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Открытие купели на источнике во имя преподобного Трифона Вятского после ремонта состоится 30 июня.

Митрополит Вятский и Слободской Марк совершит на источнике водосвятный молебен и чин освящения купели.

Ремонтные работы продолжались несколько месяцев. В купели было сделано новое покрытие чаши из мозаики, установлены система вентиляции и пластиковые окна, сходные лестницы из нержавеющей стали и входная дверь.

В будущем над купелью будет выложена икона Божией Матери «Скоропослушница» в технике мозаика. Сейчас здесь установлена временная икона.

Купель для посещения будет открыта с 7.00 до 19.00 ежедневно, понедельник – санитарный день.