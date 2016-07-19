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«Все на выигрыш стараются. Конечно, волнуются. И мы волнуемся за них. Но красиво показывают».

«Праздник взаимопонимания, праздник благополучия. Поэтому, очень важно, что он проходит вот в это время. Это символизирует тот межнациональный мир, который царит на Кировской земле и царит в России».

В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй. В нем приняли участие более 10 тысяч человек, в том числе представители соседних районов и Республики Татарстан.Само название "Сабантуй" - "праздник плуга" - подсказывает, что в этот день нужно веселиться. И гости следовали традиции от души. На него принято приходить целыми семьями.Всех, кто шел на гуляние, при входе встречали национальными песнями и угощениями. Пятый год подряд Сабантуй проводится в Кировской области в статусе регионального. По традиции его отмечают в южных районах региона, где преимущественно проживают татары. Их культура самобытная и познакомиться с ней можно было на "Национальном подворье". Работала и ярмарочная площадка. В целом, все происходящее создавало атмосферу не на что не похожих народных гуляний.Сабантуй это всенародное увеселительное и одновременно спортивное мероприятие. Национальные игры объединили многих в центре майдана. Конкурсы и состязания, как всегда, на силу и ловкость. Но главенствует национальная борьба корэш. В ней силы пробовали взрослые и дети.Сабантуй в Вятских Полянах стал праздником для всех, вне зависимости от того, кто на него приехал - татары, удмурты, русские или марийцы. Чувство радости не имеет национальности и объединяет все народы.Самым ярким и зрелищным событием стали соревнования по мотокроссу, которые не характерны для этого праздника, но стали традиционными для Сабантуя в Вятских Полянах. В этом году они прошли в юбилейный, 20-й раз.