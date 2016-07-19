В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй
Само название "Сабантуй" - "праздник плуга" - подсказывает, что в этот день нужно веселиться. И гости следовали традиции от души. На него принято приходить целыми семьями.
- Очень приятно, что народ радуется, пляшет, поет.
Всех, кто шел на гуляние, при входе встречали национальными песнями и угощениями. Пятый год подряд Сабантуй проводится в Кировской области в статусе регионального. По традиции его отмечают в южных районах региона, где преимущественно проживают татары. Их культура самобытная и познакомиться с ней можно было на "Национальном подворье". Работала и ярмарочная площадка. В целом, все происходящее создавало атмосферу не на что не похожих народных гуляний.
ВАЛЕРИЙ МАШКИН, ГЛАВА ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ:
«Всегда погода благословляет этот праздник. Всегда она замечательная, яркая. Поэтому, окончание посевной дает вам возможность порадоваться, чтобы ваши урожаи взошли, чтобы они дали хороший урожай».
Сабантуй это всенародное увеселительное и одновременно спортивное мероприятие. Национальные игры объединили многих в центре майдана. Конкурсы и состязания, как всегда, на силу и ловкость. Но главенствует национальная борьба корэш. В ней силы пробовали взрослые и дети.
АМАН САРСИНБАЕВ, СУДЬЯ ПО БОРЬБЕ КОРЭШ:
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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