ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

03 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.1394
EURO: 73.4690
Погода в городе Кирове:
днём:  +26...+28°C
вечером:  +23...+25°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 68 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй. В нем приняли участие более 10 тысяч человек, в том числе представители соседних районов и Республики Татарстан.

Само название "Сабантуй" - "праздник плуга" - подсказывает, что в этот день нужно веселиться. И гости следовали традиции от души. На него принято приходить целыми семьями.

- Очень приятно, что народ радуется, пляшет, поет.

Всех, кто шел на гуляние, при входе встречали национальными песнями и угощениями. Пятый год подряд Сабантуй проводится в Кировской области в статусе регионального. По традиции его отмечают в южных районах региона, где преимущественно проживают татары. Их культура самобытная и познакомиться с ней можно было на "Национальном подворье". Работала и ярмарочная площадка. В целом, все происходящее создавало атмосферу не на что не похожих народных гуляний.

В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник СабантуйВАЛЕРИЙ МАШКИН, ГЛАВА ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ:
«Всегда погода благословляет этот праздник. Всегда она замечательная, яркая. Поэтому, окончание посевной дает вам возможность порадоваться, чтобы ваши урожаи взошли, чтобы они дали хороший урожай».

Сабантуй это всенародное увеселительное и одновременно спортивное мероприятие. Национальные игры объединили многих в центре майдана. Конкурсы и состязания, как всегда, на силу и ловкость. Но главенствует национальная борьба корэш. В ней силы пробовали взрослые и дети.

В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник СабантуйАМАН САРСИНБАЕВ, СУДЬЯ ПО БОРЬБЕ КОРЭШ:
«Все на выигрыш стараются. Конечно, волнуются. И мы волнуемся за них. Но красиво показывают».
 
 
Сабантуй в Вятских Полянах стал праздником для всех, вне зависимости от того, кто на него приехал - татары, удмурты, русские или марийцы. Чувство радости не имеет национальности и объединяет все народы.

В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник СабантуйАЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Праздник взаимопонимания, праздник благополучия. Поэтому, очень важно, что он проходит вот в это время. Это символизирует тот межнациональный мир, который царит на Кировской земле и царит в России».
 
 
Самым ярким и зрелищным событием стали соревнования по мотокроссу, которые не характерны для этого праздника, но стали традиционными для Сабантуя в Вятских Полянах. В этом году они прошли в юбилейный, 20-й раз.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

11:01 03.07.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

Таксиста, сбившего двух полицейских, приговорили к 3 годам колонии.

16:54 02.07.2018


Таксиста, сбившего двух полицейских, приговорили к 3 годам колонии.

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

14:12 02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

14:01 02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

Кировские лыжники открыли летний соревновательный сезон.

13:22 02.07.2018


Кировские лыжники открыли летний соревновательный сезон.

В Кирове планируют оборудовать фан-зону.

12:11 02.07.2018


В Кирове планируют оборудовать фан-зону.

Кировские депутаты проверили состояние загородного лагеря «Юность».

11:57 02.07.2018


Кировские депутаты проверили состояние загородного лагеря «Юность».

Все новости

Вести. Кировская область

В Нововятске ремонтируют котельную

11:54 03.07.2018


В Нововятске ремонтируют котельную

Музыканты из Шабалинского района установили рекорд России

10:18 03.07.2018


Музыканты из Шабалинского района установили рекорд России

В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй

10:17 03.07.2018


В Вятских Полянах широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй

В регионе обостряется противопожарная обстановка

10:16 03.07.2018


В регионе обостряется противопожарная обстановка

Количество жертв на водоемах области растет

10:15 03.07.2018


Количество жертв на водоемах области растет

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчане широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй

19.07.2016


Кировчане широко отметили национальный татарский праздник Сабантуй

Сабантуй в Вятских Полянах

23.06.2010


Сабантуй в Вятских Полянах

Время Сабантуя

21.06.2011


Время Сабантуя

Сабантуй в Вятских Полянах

06.07.2009


Сабантуй в Вятских Полянах

В конце июня в Вятских Полянах пройдёт юбилейный, 25-й Сабантуй

20.06.2014


В конце июня в Вятских Полянах пройдёт юбилейный, 25-й Сабантуй

В селе Карино Слободского района широко отметили "Сабантуй"

18.06.2018


В селе Карино Слободского района широко отметили "Сабантуй"

Популярные новости

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

19.06.2018


В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

19.06.2018


Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

Погасла звезда

20.06.2018


Погасла звезда

Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

19.06.2018


Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх