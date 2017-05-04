Выставка старинных карт в музейно-выставочном центре Слободского

Поделиться новостью:

В прошлом Вятского края до сих пор немало белых пятен. Об этом лишний раз нам напоминают старинные карты. О загадках истории, в репортаже Светланы Вертелецкой.В маленьком зале Слободского музея мы видим Европу, и даже весь мир, какими их знали жившие в 15-17 веке. У каждой карты - свой автор, создавая её, он полагался не только на свои знания, но и на работу предшественников, изучал дневники путешественников. Есть на картах и три первых города Вятской земли - Вятка, Котельнич и Слобода, правда, совсем не там, где они стоят сейчас.Здесь можно вспомнить и тюркскую традицию покидать сожженный неприятелем город и ставить его на новом месте, сохранив былое имя. Руководствовались ли этим наши предки? Вопрос пока без ответа. На некоторых картах есть тот же Котельнич без отметки "город", исчез с лица земли, оставив ей лишь имя.Можно увидеть и градостроительный значок - люди возводили город, который еще не назвали. Взглянув на другую карту, краевед Сергей Серкин выяснил, что это Орлов, любопытно, что Хлынова на ней нет. Есть и карты, где отмечены и Вятка, и Хлынов, и даже два Котельнича - на Вятке, нынешний, и на Чепце - картограф не знал, что его уже нет. Эти нестыковки вызывают недоверие у историков, но не у краеведов.Это подтверждают документы, та же история государства российского Карамзина. Летописцы упоминали даже о вятских князьях.И ключом к пониманию реальных событий истории Вятского края могут стать старинные карты. Увидеть их можно в Слободском музейно-выставочном центре до 12 июля.