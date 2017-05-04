Выставка старинных карт в музейно-выставочном центре Слободского
В маленьком зале Слободского музея мы видим Европу, и даже весь мир, какими их знали жившие в 15-17 веке. У каждой карты - свой автор, создавая её, он полагался не только на свои знания, но и на работу предшественников, изучал дневники путешественников. Есть на картах и три первых города Вятской земли - Вятка, Котельнич и Слобода, правда, совсем не там, где они стоят сейчас.
СЕРГЕЙ СЕРКИН, ИСТОРИК-КРАЕВЕД:
«Город Вятка там показан выше устья Чепцы, Котельнич - на Чепце, а Слобода - в низовьях Вятки. То есть вроде бы всё опровергает, но с другой стороны, посол австрийский писал, что Котельнич находился в 8 милях от Хлынова на реке Чепце».
Здесь можно вспомнить и тюркскую традицию покидать сожженный неприятелем город и ставить его на новом месте, сохранив былое имя. Руководствовались ли этим наши предки? Вопрос пока без ответа. На некоторых картах есть тот же Котельнич без отметки "город", исчез с лица земли, оставив ей лишь имя.
СЕРГЕЙ СЕРКИН, ИСТОРИК-КРАЕВЕД:
«На одной из карт показана Вятская земля и эти три города в составе Казанских владений. Третья карта показывает, что эти города уже разрушены».
Можно увидеть и градостроительный значок - люди возводили город, который еще не назвали. Взглянув на другую карту, краевед Сергей Серкин выяснил, что это Орлов, любопытно, что Хлынова на ней нет. Есть и карты, где отмечены и Вятка, и Хлынов, и даже два Котельнича - на Вятке, нынешний, и на Чепце - картограф не знал, что его уже нет. Эти нестыковки вызывают недоверие у историков, но не у краеведов.
- Данные свидетельствуют о том, что в 1530 году, в тридцатые годы, Вятская земля была снова завоевана Казанским царем.
Это подтверждают документы, та же история государства российского Карамзина. Летописцы упоминали даже о вятских князьях.
ГАЛИНА ДРЕСВЯННИКОВА, МЕТОДИСТ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА Г. СЛОБОДСКОГО:
«Это не только интересно, это, наверное, даже в будущем внесет какие-то коррективы в историю Вятки в целом».
И ключом к пониманию реальных событий истории Вятского края могут стать старинные карты. Увидеть их можно в Слободском музейно-выставочном центре до 12 июля.
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