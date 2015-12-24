Работы кировчанок высоко оценили на всероссийском конкурсе «Русь мастеровая»

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Работы кировских мастериц оценили на всероссийском уровне. В Чебоксарах прошел конкурс «Русь мастеровая». Чем кировчанки покорили членов жюри?Не просто конкурс - возможность показать другим, на что ты способен, и научиться самому. "Русь мастеровая" - настоящая кладезь талантов. На глазах у зрителей они создают шедевры, в которых отражаются и древние традиции, и быт, и современная культура народов России.Творческие состязания проходили в 12 номинациях. Здесь и вышивка, и ткачество, и кружевоплетение. Каждая кукла Натальи Вагиной - отдельное произведение искусства.Про таких, как Галина Михайловна, говорят мастер на всех руки. Женщина занимается и созданием народных костюмов, и вышивкой. Диплом лауреата конкурса получила за свои способности к ткачеству. Награда первая, а значит самая запоминающаяся.Ежегодно география конкурса расширяется, укрепляются творческие связи с регионами нашей страны, а кировские мастерицы в очередной раз доказывают - они в числе лучших.