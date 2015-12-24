Работы кировчанок высоко оценили на всероссийском конкурсе «Русь мастеровая»
Не просто конкурс - возможность показать другим, на что ты способен, и научиться самому. "Русь мастеровая" - настоящая кладезь талантов. На глазах у зрителей они создают шедевры, в которых отражаются и древние традиции, и быт, и современная культура народов России.
ТАТЬЯНА ВЕПРИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ "МАТАНЯ":
«Конкурс проходил на открытом воздухе в режиме реального времени мастера соревновались по своим номинациям, то есть кукольницы должны были выполнить куклу за 8 часов, ткачи соткать своё изделие заявленное, гончары там гончарное изделие делали и так далее все остальные номинации».
Творческие состязания проходили в 12 номинациях. Здесь и вышивка, и ткачество, и кружевоплетение. Каждая кукла Натальи Вагиной - отдельное произведение искусства.
НАТАЛЬЯ ВАГИНА, МАСТЕРИЦА:
«Наш вятский сарафан вот с лоскутной полосой, передник как раньше шили тоже с зигзагом, все вручную сделано и пояс соткан на станке тоже вручную».
Про таких, как Галина Михайловна, говорят мастер на всех руки. Женщина занимается и созданием народных костюмов, и вышивкой. Диплом лауреата конкурса получила за свои способности к ткачеству. Награда первая, а значит самая запоминающаяся.
ГАЛИНА СТРЕЛКОВА, МАСТЕРИЦА:
«Конечно, обрадовались. Первый раз место тоже у меня. Не занимала еще ни разу никакое место. Очень было приятно».
Ежегодно география конкурса расширяется, укрепляются творческие связи с регионами нашей страны, а кировские мастерицы в очередной раз доказывают - они в числе лучших.
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