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Новости / Культура

Работы кировчанок высоко оценили на всероссийском конкурсе «Русь мастеровая»

Вчера, 15:04 | Просмотров: 142 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Работы кировских мастериц оценили на всероссийском уровне. В Чебоксарах прошел конкурс «Русь мастеровая». Чем кировчанки покорили членов жюри?

Не просто конкурс - возможность показать другим, на что ты способен, и научиться самому. "Русь мастеровая" - настоящая кладезь талантов. На глазах у зрителей они создают шедевры, в которых отражаются и древние традиции, и быт, и современная культура народов России.

Работы кировчанок высоко оценили на всероссийском конкурсе «Русь мастеровая»ТАТЬЯНА ВЕПРИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ "МАТАНЯ":
«Конкурс проходил на открытом воздухе в режиме реального времени мастера соревновались по своим номинациям, то есть кукольницы должны были выполнить куклу за 8 часов, ткачи соткать своё изделие заявленное, гончары там гончарное изделие делали и так далее все остальные номинации».

Творческие состязания проходили в 12 номинациях. Здесь и вышивка, и ткачество, и кружевоплетение. Каждая кукла Натальи Вагиной - отдельное произведение искусства.

Работы кировчанок высоко оценили на всероссийском конкурсе «Русь мастеровая»НАТАЛЬЯ ВАГИНА, МАСТЕРИЦА:
«Наш вятский сарафан вот с лоскутной полосой, передник как раньше шили тоже с зигзагом, все вручную сделано и пояс соткан на станке тоже вручную».

Про таких, как Галина Михайловна, говорят мастер на всех руки. Женщина занимается и созданием народных костюмов, и вышивкой. Диплом лауреата конкурса получила за свои способности к ткачеству. Награда первая, а значит самая запоминающаяся.

Работы кировчанок высоко оценили на всероссийском конкурсе «Русь мастеровая»ГАЛИНА СТРЕЛКОВА, МАСТЕРИЦА:
«Конечно, обрадовались. Первый раз место тоже у меня. Не занимала еще ни разу никакое место. Очень было приятно».

Ежегодно география конкурса расширяется, укрепляются творческие связи с регионами нашей страны, а кировские мастерицы в очередной раз доказывают - они в числе лучших.


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