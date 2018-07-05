Студенты Вятского художественного училища вышли на плэнеры

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«Пленэр даёт мне чёткое понимание того, как надо писать природу. То есть, бывают такие художники, которые рисуют дома с фотографий. Но писать с натуры намного эффективней. Развивается глаз, приходит понимание, как работает перспектива воздушная, пространственная».

«Польза занятий на пленэре в том, что мы видим не только цвета, как они видны в природе, мы их чувствуем, следим за их изменениями, следим за движением солнца».

«Пленэр - это обязательная часть учебного процесса. И особенно для отделения живописи. С 1 по 3 курс они выходят на пленеры. Пленеры длятся около месяца. Здесь очень много заданий, есть живописные работы, есть графические. Надо внимательно изучать натуру, без этого художник не состоится».

Летом студенты Вятского художественного училища проходят практику - пишут картины на лоне природы. Часть пленэров для первокурсников организуется в настоящем уголке Старой Вятки, внутреннем дворике Alma Mater молодых художников.Во внутреннем дворике художественного училища сразу, как заходишь, ощущается какая-то волшебная атмосфера. Время словно течет медленнее, чем в остальном мире. Нетронутый уголок старого города, открытый для дыхания летнего дня и скрытый от посторонних глаз идеален для сосредоточенного творчества. Здесь растут прекрасные цветы, - но не клумбами, а словно они выросли сами по себе. Их пишут начинающие художники.Студенты пишут картины с утра до обеда, затем продолжают дома. Строгой нормы по количеству нет, качество - важнее. В среднем, за летнюю практику один человек пишет 25-30 живописных и графических работ. Поощряется разнообразие техник. Студенты постарше ездят на пленэры в Истобенск. Там можно работать вообще в любое время суток. Например, написать предрассветное небо.Начинающие художники изображают окружающую действительность, передавая ей световоздушную перспективу и естественную освещенность. Выполнение этих сложных даже для профессионального творчества задач связано с глубоким изучением натуры в естественной природной среде.В заданиях на пленэре используются композиционные правила - передача покоя, золотого сечения; приемы и средства композиции - ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст. Во время занятий на открытом воздухе, к студентам выходят и преподаватели - помочь советом. Длительные задания чередуются с краткосрочными, живописные работы с работами по рисунку: от быстрого наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. Лучшие из работ, написанных на пленэре, затем экспонируются на итоговых выставках в училище осенью.