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Новости / Культура

Студенты Вятского художественного училища вышли на плэнеры

Вчера, 15:22 | Просмотров: 132 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Летом студенты Вятского художественного училища проходят практику - пишут картины на лоне природы. Часть пленэров для первокурсников организуется в настоящем уголке Старой Вятки, внутреннем дворике Alma Mater молодых художников.

Во внутреннем дворике художественного училища сразу, как заходишь, ощущается какая-то волшебная атмосфера. Время словно течет медленнее, чем в остальном мире. Нетронутый уголок старого города, открытый для дыхания летнего дня и скрытый от посторонних глаз идеален для сосредоточенного творчества. Здесь растут прекрасные цветы, - но не клумбами, а словно они выросли сами по себе. Их пишут начинающие художники.

Студенты Вятского художественного училища вышли на плэнерыКОНСТАНТИН САЗАНОВ, СТУДЕНТ 1 КУРСА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А. И. РЫЛОВА:
«Пленэр даёт мне чёткое понимание того, как надо писать природу. То есть, бывают такие художники, которые рисуют дома с фотографий. Но писать с натуры намного эффективней. Развивается глаз, приходит понимание, как работает перспектива воздушная, пространственная».
 
 
Студенты пишут картины с утра до обеда, затем продолжают дома. Строгой нормы по количеству нет, качество - важнее. В среднем, за летнюю практику один человек пишет 25-30 живописных и графических работ. Поощряется разнообразие техник. Студенты постарше ездят на пленэры в Истобенск. Там можно работать вообще в любое время суток. Например, написать предрассветное небо.

Студенты Вятского художественного училища вышли на плэнерыАНАСТАСИЯ СМИРНОВА, СТУДЕНТКА 1 КУРСА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А. И. РЫЛОВА:
«Польза занятий на пленэре в том, что мы видим не только цвета, как они видны в природе, мы их чувствуем, следим за их изменениями, следим за движением солнца».
 
 
Начинающие художники изображают окружающую действительность, передавая ей световоздушную перспективу и естественную освещенность. Выполнение этих сложных даже для профессионального творчества задач связано с глубоким изучением натуры в естественной природной среде.

Студенты Вятского художественного училища вышли на плэнерыЕЛЕНА ОПАЛЕВА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А. И. РЫЛОВА:
«Пленэр - это обязательная часть учебного процесса. И особенно для отделения живописи. С 1 по 3 курс они выходят на пленеры. Пленеры длятся около месяца. Здесь очень много заданий, есть живописные работы, есть графические. Надо внимательно изучать натуру, без этого художник не состоится».
 
 
В заданиях на пленэре используются композиционные правила - передача покоя, золотого сечения; приемы и средства композиции - ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст. Во время занятий на открытом воздухе, к студентам выходят и преподаватели - помочь советом. Длительные задания чередуются с краткосрочными, живописные работы с работами по рисунку: от быстрого наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. Лучшие из работ, написанных на пленэре, затем экспонируются на итоговых выставках в училище осенью.


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