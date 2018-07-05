Куклы Елены Старыгиной в Доме-музее Салтыкова-Щедрина

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Дом-музей Салтыкова-Щедрина в октябре отметит полувековой юбилей. И кировчане уже готовят подарки. Елена Старыгина начала делать фигуру писателя. В творческой копилке мастерицы немало интерьерных кукол - исторических и сказочных.До воплощения образа еще далеко, но в воображении мастерица видит его, как наяву. Фигура известного сатирика по размеру будет около метра, таких больших Елена пока не делала. Впереди - и подбор ткани для костюма, и поиск аксессуаров. Главное сейчас - вылепить голову, материал для этого - запекаемый пластик.Куклы Елены Старыгиной часто путешествуют по выставкам. В музее Салтыкова-Щедрина поселились персонажи славянской мифологии. Из женских образов - это богиня охоты Девана и Берегиня. И о каждом своем герое мастерица еще рассказывает в стихах. А до этого - изучает историю, эпоху, быт.Образы рождаются неожиданно. Екатерина Вторая однажды постучалась в сердце и сказала - хочу появиться на свет. И захотелось видеть императрицу не в мантии, в гвардейском наряде. Среди исторических персонажей уже готовы Павел, Потемкин, шут Балакирев. В планах - Петр Первый. Бывает, что куклы в процессе изготовления словно требуют чего-то особенного.А каким будет в итоге образ Салтыкова-Щедрина, можно будет увидеть в юбилейный день рождения музея великого сатирика.