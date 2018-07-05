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Новости / Культура

Куклы Елены Старыгиной в Доме-музее Салтыкова-Щедрина

Вчера, 15:24 | Просмотров: 124 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Дом-музей Салтыкова-Щедрина в октябре отметит полувековой юбилей. И кировчане уже готовят подарки. Елена Старыгина начала делать фигуру писателя. В творческой копилке мастерицы немало интерьерных кукол - исторических и сказочных.

До воплощения образа еще далеко, но в воображении мастерица видит его, как наяву. Фигура известного сатирика по размеру будет около метра, таких больших Елена пока не делала. Впереди - и подбор ткани для костюма, и поиск аксессуаров. Главное сейчас - вылепить голову, материал для этого - запекаемый пластик.

Куклы Елены Старыгиной в Доме-музее Салтыкова-ЩедринаЕЛЕНА СТАРЫГИНА, МАСТЕРИЦА:
«Он пластичный, его разминаешь, делаешь работу, а потом запекается в духовке, пробовала разные материалы, остановилась на этом пластике, в него влюблена, мне кажется, он сам лепит, само все получается, вот в процессе выходят такие куклы, без которых я жить не могу».

Куклы Елены Старыгиной часто путешествуют по выставкам. В музее Салтыкова-Щедрина поселились персонажи славянской мифологии. Из женских образов - это богиня охоты Девана и Берегиня. И о каждом своем герое мастерица еще рассказывает в стихах. А до этого - изучает историю, эпоху, быт.

ЕЛЕНА СТАРЫГИНА, МАСТЕРИЦА:
«Я благодарна своему мужу, без него я бы не сделала такой колоритный образ, это оружие, фонарь старинный пиратский, кружка. Подставка, мне такую не выпилить, это вообще старинное дерево, ему, наверное, лет двести».

Образы рождаются неожиданно. Екатерина Вторая однажды постучалась в сердце и сказала - хочу появиться на свет. И захотелось видеть императрицу не в мантии, в гвардейском наряде. Среди исторических персонажей уже готовы Павел, Потемкин, шут Балакирев. В планах - Петр Первый. Бывает, что куклы в процессе изготовления словно требуют чего-то особенного.

ЕЛЕНА СТАРЫГИНА, МАСТЕРИЦА:
«Негласно она диктует свои условия, если я хотела какую-то одну ткань, одним цветом, но не идет она кукле никак, приходится ее потакать капризам».

А каким будет в итоге образ Салтыкова-Щедрина, можно будет увидеть в юбилейный день рождения музея великого сатирика.


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