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Новости / Культура

Вятский художественный музей новую выставку посвятил моде прошедших веков

Вчера, 15:17 | Просмотров: 117 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Вятский художественный музей имени Васнецовых познакомит кировчан с модой. Ретроспективная выставка под названием «Мода и время» включает в себя живописные произведения и реальные костюмы конца 19-го начала 20-го веков.

Мода и время — это экспозиция, в которую вошли портреты и жанровые работы с изображениями женских, мужских и детских костюмов художников конца 19го века. Идея собрать в одном зале эти работы появилась спонтанно. Художник — это не фотограф для модного издания. Его цель заключалась в том, чтобы написать портрет человека или отразить какое-то событие. Но вместе с тем, неотъемлемой частью работ была и одежда.

Вятский художественный музей новую выставку посвятил моде прошедших вековОКСАНА ГИРФАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Объединив разноплановые разнообразные какие-то работы, появилась целая концепция — мода конца 19го, начала 20 века. Меняется человек, меняется эпоха, меняется образ, меняется мода. И на данной выставке вы можете увидеть изменение времени, представленное через образы людей».

Конец 19 и начало 20х веков - удивительное с точки зрения истории время. Зарождение модерна, смена мировоззрения, выход за рамки обыденности. Все это находит отражение и в одежде, чаще всего, в женской. Дамы садятся на велосипед, ездят на поездах, а их гардероб становится удобней.

Вятский художественный музей новую выставку посвятил моде прошедших вековТАТЬЯНА КВАКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Например, вот в работе Бориса Михайловича Кустодиева мы вот эту новую форму костюма свойственную стилю модерн, можем с вами увидеть. Вот очень маленькое изображение, но очень характерное. Благодаря вот этому корсету удлиненному и колоколообразной юбке, женский силуэт получает с-образную форму. И мы вот эту с-образную форму можем видеть».

При этом изменения касаются не только одежды. Дамы наносят все более смелый макияж, а прически становятся объемней и выше. На выставке также представлены экспонаты декоративно-прикладного искусства — корсеты, сумочки, вееры и элементы декора костюмов. Кроме того, в художественном музее рассказали о планах на ближайшие несколько месяцев. Во-первых, продолжат работу и популярные действующие выставки, такие как "1000 и 1 кимоно" и "Алиса в стране чудес".

ОКСАНА ГИРФАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Эти работы по-новому трактуют образ Алисы. Достаточно много мы знаем уже иллюстраций к Алисе в стране чудес, но при этом, новая трактовка, связана с новой эпохой. И посмотреть эти фотографии Тима Уокера можно как раз в выставочном зале».

Появятся и новые экспозиции, включая фотовыставку дополненной реальности, которая откроется во второй половине июля. 


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