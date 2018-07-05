Вятский художественный музей новую выставку посвятил моде прошедших веков

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Вятский художественный музей имени Васнецовых познакомит кировчан с модой. Ретроспективная выставка под названием «Мода и время» включает в себя живописные произведения и реальные костюмы конца 19-го начала 20-го веков.Мода и время — это экспозиция, в которую вошли портреты и жанровые работы с изображениями женских, мужских и детских костюмов художников конца 19го века. Идея собрать в одном зале эти работы появилась спонтанно. Художник — это не фотограф для модного издания. Его цель заключалась в том, чтобы написать портрет человека или отразить какое-то событие. Но вместе с тем, неотъемлемой частью работ была и одежда.Конец 19 и начало 20х веков - удивительное с точки зрения истории время. Зарождение модерна, смена мировоззрения, выход за рамки обыденности. Все это находит отражение и в одежде, чаще всего, в женской. Дамы садятся на велосипед, ездят на поездах, а их гардероб становится удобней.При этом изменения касаются не только одежды. Дамы наносят все более смелый макияж, а прически становятся объемней и выше. На выставке также представлены экспонаты декоративно-прикладного искусства — корсеты, сумочки, вееры и элементы декора костюмов. Кроме того, в художественном музее рассказали о планах на ближайшие несколько месяцев. Во-первых, продолжат работу и популярные действующие выставки, такие как "1000 и 1 кимоно" и "Алиса в стране чудес".Появятся и новые экспозиции, включая фотовыставку дополненной реальности, которая откроется во второй половине июля.